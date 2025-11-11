آلودگی هوا در شهرهای پرجمعیت ادامه دارد

طی این مدت به‌ویژه در ساعات اولیه روز با توجه به پایداری و سکون نسبی جو در شهرهای صنعتی و پرجمعیت کشور، افزایش غلظت آلاینده های جوی و کاهش کیفیت هوا پیش بینی می شود.

همچنین امروز در برخی مناطق شرق و جنوب شرق کشور افزایش سرعت وزش باد، در برخی مناطق خیزش گردوخاک و کاهش کیفیت هوا رخ می دهد.

شنبه در ارتفاعات غرب و شمال غرب کشور افزایش ابر و گاهی رگبار پراکنده انتظار می رود.

امروز آسمان تهران صاف، همراه با غبار محلی و در بعدازظهر با وزش باد ملایم است. بیشینه دمای امروز پایتخت به ۲۰ و کمینه دمای آن به ۱۱ درجه سانتی‌گراد بالای صفر خواهد رسید.