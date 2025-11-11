خبرگزاری کار ایران
سازمان هواشناسی اعلام‌ کرد:

آلودگی هوا در شهرهای پرجمعیت ادامه دارد

آلودگی هوا در شهرهای پرجمعیت ادامه دارد
سازمان هواشناسی برای پنج روز آینده، افزایش غلظت آلاینده‌های جوی و کاهش کیفیت هوا در شهرهای صنعتی و پرجمعیت پیش‌بینی کرد.

به گزارش ایلنا از سازمان هواشناسی، طی پنج روز آینده در بیشتر مناطق کشور جوی پایدار حاکم خواهد بود.

طی این مدت به‌ویژه در ساعات اولیه روز با توجه به پایداری و سکون نسبی جو در شهرهای صنعتی و پرجمعیت کشور، افزایش غلظت آلاینده های جوی و کاهش کیفیت هوا پیش بینی می شود.

همچنین امروز در برخی مناطق شرق و جنوب شرق کشور افزایش سرعت وزش باد، در برخی مناطق خیزش گردوخاک و کاهش کیفیت هوا رخ می دهد.

شنبه در ارتفاعات غرب و شمال غرب کشور افزایش ابر و گاهی رگبار پراکنده انتظار می رود.

امروز آسمان تهران صاف، همراه با غبار محلی و در بعدازظهر با وزش باد ملایم است. بیشینه دمای امروز پایتخت به ۲۰ و کمینه دمای آن به ۱۱ درجه سانتی‌گراد بالای صفر خواهد رسید.
