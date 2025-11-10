اطلاعات تماس گیرنده بابت گزارش خشونت به ۱۲۳ محرمانه میماند
رئیس مرکز اورژانس اجتماعی سازمان بهزیستی کشور با تاکید بر اینکه تماس شهروندان با اورژانس اجتماعی با شماره ۱۲۳ برای گزارش خشونت مانند همسرآزاری یا کودک آزاری، میتواند جان یک انسان را نجات دهد، تاکید کرد: تمام گزارشها بهصورت محرمانه ثبت و هویت گزارشدهندگان کاملا محفوظ میماند.
به گزارش ایلنا از سازمان بهزیستی کشور، سلمان حسینی افزود: در موارد کودکآزاری در صورتی که خانواده صلاحیت نگهداری کودک را نداشته باشد، موضوع با مقام قضایی در میان گذاشته میشود و در صورت لزوم کودک با حکم قضایی از خانواده جدا و در مراکز تحت پوشش بهزیستی مانند شبهخانواده یا شیرخوارگاهها نگهداری میشود.
وی به خانههای امن برای زنان خشونتدیده اشاره کرد و گفت: ۲۸ مرکز خانه امن در سراسر کشور فعالیت دارند، زنان خشونتدیده میتوانند به صورت خودمعرف، از طریق اورژانس اجتماعی یا با دستور قضایی در خانههای امن پذیرش شوند، در این مراکز خدمات روانشناسی، مددکاری، حقوقی و روانپزشکی ارائه میشود و زنان همراه با فرزندان خود اسکان داده میشوند.
حسینی خاطرنشان کرد: در سال جاری، ۸۴ درصد زنان خشونتدیده که در خانههای امن بهزیستی اقامت داشتند پس از ترخیص با خانواده خود بازپیوند موفق داشتهاند همچنین در مراکز "خانه تلاش" ویژه زنان و دختران آسیبدیده اجتماعی نیز ۶۷ درصد ترخیصشدگان به خانواده بازگشتهاند.
چه موضوعاتی را میتوان با شماره ۱۲۳ درمیان گذاشت؟
رئیس مرکز اورژانس اجتماعی سازمان بهزیستی توضیح داد: اورژانس اجتماعی با خط تلفن ۱۲۳ پناهی است برای افراد در معرض خشونت و آسیب دیده و افرادی که از وقوع یک خشونت مطلع هستند میتوانند با اطمینان از محرمانه ماندن اطلاعات خود، هرگونه مورد مشکوک به خشونت یا آزار را گزارش دهند، همکاری مردم در این زمینه میتواند از وقوع آسیبهای جدی و حتی مرگ انسانها جلوگیری کند بهویژه در موارد کودکآزاری که گاهی تأخیر در گزارشدهی، منجر به فاجعه میشود.
وی گفت: بر این اساس، اورژانس اجتماعی با شماره تماس۱۲۳ بهصورت شبانهروزی آماده دریافت گزارشهای مربوط به خشونت و آسیبهای اجتماعی است، این خدمات شامل مداخله در موارد کودکآزاری، همسرآزاری، سالمندآزاری، معلولآزاری، فرار دختران و پسران، اختلافات خانوادگی حاد و سایر موارد مرتبط با آسیبهای اجتماعی میشود.
اورژانس اجتماعی چگونه در بحرانهای اجتماعی، مداخله میکند؟
به گزارش سازمان بهزیستی کشور، در حال حاضر ۳۸۵ مرکز اورژانس اجتماعی در سراسر کشور فعال است که از سه بخش اصلی خط تلفن ۱۲۳ برای دریافت گزارشها و ارائه مشاوره فوری، تیمهای سیار مداخله در بحران و مراکز مداخله بحران برای پیگیری و حمایت تخصصی تشکیل شدهاند.
بنابر این گزارش، کارشناسان اورژانس اجتماعی به صورت ۲۴ ساعته پاسخگوی تماسهای مردم هستند و در صورت نیاز پس از ارزیابی فوریت موضوع، تیمهای سیار شامل روانشناس و مددکار اجتماعی به محل اعزام میشوند و بستگی به مورد گزارش شده با اورژانس، آتش نشانی، پلیس و دستگاه قضایی هماهنگ میشود و در مواقع ضروری نیز با هماهنگی دستگاه قضایی و نیروی انتظامی، ورود قانونی به محل حادثه انجام میشود تا از ادامه آسیب جلوگیری شود.
این گزارش افزوده است: در مواردی از جمله سالمندآزاری اخیر در آبادان با همکاری دادستانی، اقدامات حمایتی فوری انجام شد و فرد سالمند در یکی از مراکز بهزیستی پذیرش شده است و احتمالاً همسر او نیز در یکی از مراکز سالمندان پذیرش شود.
بنا به اعلام سازمان بهزیستی کشور، بیش از ۲۶۰ هزار تماس در هفت ماه امسال با شماره ۱۲۳ اورژانس اجتماعی انجام شده است.