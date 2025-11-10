کشف اشیاء عتیقه متعلق به دوره هزاره قبل از میلاد
فرمانده انتظامی شهرستان ارومیه از کشف 6 قطعه اشیای تاریخی متعلق به دوره هزاره قبل از میلاد در این شهرستان، خبر داد.
به گزارش ایلنا از خبرگزاری پلیس، سرهنگ "محمد توحیدی" در تشریح این خبر اظهار داشت: ماموران ایستگاه بازرسی شهید کلانتری موفق شدند درحین پایش خودروهای عبوری از محور ارومیه به تبریز از یک دستگاه خودروی سواری مشکوک و در بررسی از این خودرو تعداد 6 قلم اشیاء عتیقه کشف نمایند.
وی افزود: ارزش اشیاء کشف شده بیش از 10میلیارد ریال برآورد شده که در این راستا تعداد 3 نفر متهم نیز دستگیر و پس از تکمیل پرونده به مراجع قضایی معرفی گردیدند.
فرمانده انتظامی شهرستان در پایان خاطرنشان کرد: قاچاق در هر سطح باعث از بین رفتن سرمایه ملی می گردد و هر کس به نوبه خود در حفظ سرمایه ملی بایستی اقدامی جهادی نموده و از هدر رفت سرمایه آیندگان تلاش نمایند.