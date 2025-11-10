خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

کشف اشیاء عتیقه متعلق به دوره هزاره قبل از میلاد

کشف اشیاء عتیقه متعلق به دوره هزاره قبل از میلاد
کد خبر : 1712090
لینک کوتاه کپی شد.

فرمانده انتظامی شهرستان ارومیه از کشف 6 قطعه اشیای تاریخی متعلق به دوره هزاره قبل از میلاد در این شهرستان، خبر داد.

به گزارش ایلنا از خبرگزاری پلیس، سرهنگ "محمد توحیدی" در تشریح این خبر اظهار داشت: ماموران ایستگاه بازرسی شهید کلانتری موفق شدند درحین پایش خودروهای عبوری از محور ارومیه به تبریز از یک دستگاه خودروی سواری مشکوک و در بررسی از این خودرو  تعداد 6  قلم اشیاء عتیقه کشف نمایند.

وی افزود: ارزش اشیاء کشف شده بیش از 10میلیارد ریال برآورد شده که در این راستا تعداد 3 نفر متهم نیز دستگیر و پس از تکمیل پرونده به مراجع قضایی معرفی گردیدند.

فرمانده انتظامی شهرستان در پایان خاطرنشان کرد: قاچاق در هر سطح باعث از بین رفتن سرمایه ملی می گردد و هر کس به نوبه خود در حفظ سرمایه ملی بایستی اقدامی جهادی نموده و از هدر رفت سرمایه آیندگان تلاش نمایند.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
فولاد حداد
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ