معاون حقوقی سازمان حفاظت محیط زیست:
حضور در کاپ ۳۰ با حداقل هزینه و نفرات انجام شده/ نامه منتشر شده مربوط به برآورد اولیه هزینههاست
معاون توسعه مدیریت، حقوقی و امور مجلس سازمان حفاظت محیط زیست با بیان اینکه نامه منتشر شده از بودجه درخواستی حضور ایران در اجلاس کاپ ۳۰ برزیل مربوط به برآورد اولیه هزینههای سفر است گفت: این سفر با حداقل هزینهها و افراد ممکن انجام شده است.
به گزارش ایلنا، امید حاجتی گفت: سفر برزیل در راستای حضور در سیامین اجلاس متعاهدین کنوانسیون تغییر اقلیم انجام شده است و خانم انصاری به دستور رییس جمهوری و به نمایندگی از دولت جمهوری اسلامی در این اجلاس شرکت کردهاند.
وی ادامه داد: از آنجا که موضوع اصلی این نشست در ادوار مختلف، خصوصا سالهای اخیر ارتباط مستقیم با بازار انرژی، نفت و گاز دارد و از سوی دیگر موضوع صندوق همکاریهای کاهش انتشار و بهینهسازی مصرف انرژی و صندوق جبران خسارتهای ناشی از تغییر اقلیم در دستور کار است، از همینرو حضور کشور ما در چنین اجلاسی بسیار مهم و ضروری است.
این مقام مسئول هچنین افزود: این اجلاس شامل نشستهای مختلف درسطح عالی رتبه، وزرا و کارشناسی برگزار شده است و یکی از مهمترین نشستهای تخصصی بینالمللی محسوب میشود که در همین دوره دستکم ۳۰ کشور در عالیترین سطح و حدود ۶۰ کشور در سطح معاون رییس جمهوری و وزیر شرکت کردهاند. حضور خانم انصاری در این اجلاس نیز طی یک سفر چهار روزه شامل دو روز در مسیر رفت و برگشت بوده است.
حاجتی درباره درخواست بودجه برای حضور در این نشست تصریح کرد: بر اساس برآورد اولیه وزارت امور خارجه، راهاندازی پاویون ایران و حضور هیئت ۱۰ نفره نیازمند بودجه ۵۰ میلیارد تومانی بود که بر همین اساس مکاتبات آن با سازمان برنامه در مهرماه انجام شد. متعاقبا و در همان ابتدای امر، با هدف حذف تشریفات اداری، موضوع راهاندازی پاویون ایران از دستورکار خارج شد. همچنین سقف هزینه سفر هیئت نیز توسط سازمان برنامه و بودجه ۱۵ میلیارد تومان تعیین شده است.
وی افزود: برای کاهش هزینهها، پنج نفر از افرادی که امکان سپردن وظایفشان به دیگران بود از فهرست هیئت کاسته شدند و از میان پنج نفر دیگر نیز هزینه سفر یکنفر از هیئت توسط طرف خارجی تامین شد. مجوز سفر تمامی افراد نیز به تایید کمیته نظارت بر سفرهای خارجی کارکنان دولت رسیده است.
معاون توسعه مدیریت سازمان حفاظت محیط زیست همچنین خاطرنشان کرد: دور اول سفر هیئت ایرانی و در سطح عالی به انجام رسیده و دور دوم سفر نیز برای سه نفر تیم فنی و برای روزهای پایانی اجلاس و مشارکت در بیانیه نهایی اجلاس پیشبینی شده که در روزهای آینده انجام میشود. پیشبینی میکنیم با توجه به صرفهجوییهای انجام شده برای حضور در این اجلاس، سقف هزینههای صرفشده تا پایان اجلاس، بسیار کمتر از پیشبینی ۱۵ میلیاردی سازمان برنامه و بودجه باشد.
به گزارش روابط عمومی سازمان حفاظت محیط زیست، حاجتی در پایان و با بیان اینکه سازمان حفاظت محیط زیست همواره از نقدها استقبال میکند گفت: دولت چهاردهم همواره تلاش دارد تا حضور ایران در عرصههای بینالمللی حضوری فعال، قدرتمند و موثر باشد چرا که ترک عرصههای تخصصی بینالمللی، مشابه آنچه در کاپ ۲۸ رخ داد، فرصت کشور برای دفاع از حقوق خود را خواهد سوزاند.