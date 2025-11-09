توضیح درباره درخواست ۵۰ میلیارد تومانی شینا انصاری برای سفر کاری به برزیل

به گزارش ایلنا، حمیدرضا میرزاده، مشاور امور رسانه رییس سازمان حفاظت محیط زیست در شبکه اجتماعی ایکس، نوشت: «حساسیت برای صرف بودجه‌های کشور قابل تحسین است. اما حسب پرس و جویی که کردم، این بودجه برای راه‌اندازی پاویون ایران در کاپ ۳۰ و سفر کل هیئت ایران (شامل نمایندگان تمامی دستگاه‌ها و فعالان علمی) درخواست شده که البته محقق هم نشده. از سازمان حفاظت محیط زیست فقط چهار نفر در اجلاس شرکت کرده اند.»

