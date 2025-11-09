خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

توضیح درباره درخواست ۵۰ میلیارد تومانی شینا انصاری برای سفر کاری به برزیل

توضیح درباره درخواست ۵۰ میلیارد تومانی شینا انصاری برای سفر کاری به برزیل
کد خبر : 1711688
لینک کوتاه کپی شد.

مشاور امور رسانه رییس سازمان حفاظت محیط زیست با انتشار پیامی در شبکه اجتماعی ایکس در واکنش به سند منتشر شده مبنی بر درخواست ۵۰ میلیارد تومان از سوی رئیس این سازمان برای سفر کاری به برزیل توضیحاتی ارائه کرد.

به گزارش ایلنا، حمیدرضا میرزاده، مشاور امور رسانه رییس سازمان حفاظت محیط زیست در شبکه اجتماعی ایکس، نوشت: «حساسیت برای صرف بودجه‌های کشور قابل تحسین است. اما حسب پرس و جویی که کردم، این بودجه برای راه‌اندازی پاویون ایران در کاپ ۳۰ و سفر کل هیئت ایران (شامل نمایندگان تمامی دستگاه‌ها و فعالان علمی) درخواست شده که البته محقق هم نشده. از سازمان حفاظت محیط زیست فقط چهار نفر در اجلاس شرکت کرده اند.»

توضیح درباره درخواست ۵۰ میلیارد تومانی شینا انصاری برای سفر کاری به برزیل

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
فولاد حداد
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ