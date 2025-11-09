جایگاه ویژه قرآن و عترت در مسیر علمی و پژوهشی دانشگاهها
رنجبر در مراسم اختتامیه جشنواره قرآن و عترت بر جایگاه ویژه قرآن و عترت در مسیر علمی و پژوهشی دانشگاهها تاکید کرد.
به گزارش ایلنا از روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی، بیژن رنجبر رئیس دانشگاه آزاد اسلامی در اختتامیه سی و نهمین جشنواره قرآن و عترت که در واحد اصفهان برگزار شد، با گرامیداشت یاد و خاطره رئیس فقید و شهید دانشگاه آزاد اسلامی دانشمند شهید دکتر محمدمهدی طهرانچی، با اشاره به اهمیت تفسیر قرآن و ارتباط آن با علم و زندگی، بر جایگاه ویژه قرآن و عترت در مسیر علمی و پژوهشی دانشگاهها تأکید کرد.
رنجبر یادآور شد: شهید طهرانچی همواره علاقمند بودند در امور علمی به قرآن رجوع کنند و از آموزههای آن بهرهمند شوند.
وی قرآن را نه تنها کتاب گفتار بلکه کتاب کردار و چراغ راه انسان دانست و افزود: هر سطر قرآن پلی است برای شناخت هستی و حیات؛ در جهانی که علم و فناوری با سرعت پیش میرود، قرآن انسان را به تأمل در خویشتن و شناخت آیات الهی در درون خود دعوت میکند.
رئیس دانشگاه آزاد اسلامی با اشاره به حضور شرکتکنندگان در رشتههای مختلف این رویداد، از اهمیت گسترده این جشنواره سخن گفت.
وی تأکید کرد: در این مسابقات، شرکتکنندگان در حوزههای آوایی، معارفی، هنری و پژوهشی فعالیت داشتهاند و هر یک از آنها در محضر خداوند برگزیده محسوب میشوند.
رنجبر با بیان اینکه این جشنواره صداها را به معنا رساند و جانها را روشن کرد، به آیه ۲۱ سوره حشر اشاره کرد: اگر این قرآن بر کوهی نازل میشد، از بیم خداوند فروتن و فروپاشیده میگردید.
وی گفت: اگر کوه توان تحمل معنای قرآن را ندارد، چگونه ممکن است انسانهایی که دل و قلبشان به نور آراسته شده، در برابر آن بیتفاوت باشند؟
رئیس دانشگاه آزاد اسلامی قرآن را فراتر از یک کتاب گفتار دانست و آن را کتاب کردار و چراغ راه انسان معرفی کرد.
وی افزود: هر سطر قرآن پلی است از خاک تا افلاک و راهی است برای شناخت و رحمت برای آنان که میفهمند.
رنجبر همچنین به نقش علم و فناوری در جهان امروز اشاره کرد و گفت: در حالی که علم و فناوری با سرعت پیش میرود، قرآن انسان را به درون خود دعوت میکند تا آیات الهی را در خود بیابد؛ خداوند دو کتاب نازل کرده است: قرآن مکتوب و قرآن منبسط در آفرینش که در کهکشانها و تکتک سلولهای بدن ما جاری است.»
وی تصریح کرد: قرآن تنها کتاب هدایت نیست، بلکه هندسه معنا در هستی است و فیزیک و متافیزیک، زیست و حیات، عقل و عشق همه در وحدت هستند.
رنجبر ادامه داد: اگر من به عنوان یک زیستشناس قرآن را نگاه کنم، میتوانم از آن برداشتهای علمی و معنوی داشته باشم و هر فرد با هر نگاهی میتواند استفاده خود را از قرآن ببرد.
رئیس دانشگاه آزاد اسلامی تأکید کرد: قرآن بدون عترت در خطر تفسیر نادرست است و عترت، آینهای است که نور قرآن را منعکس میکند و پیامبر اکرم (ص) نیز فرمودند: «إنی تارک فیکم الثقلین: کتاب الله و عترتی.»
وی در ادامه سخنان خود با اشاره به تجلی مفاهیم قرآنی در چهره و سیره اهلبیت (ع) گفت: در چهره حضرت علی بن ابیطالب(ع) عدالت قرآن، در صبر حضرت زهرای اطهر(س) حیا، حقیقت و عاطفه قرآن، و در قیام امام حسین(ع) شجاعت قرآن متجلی است. قرآن نقشه راه و عترت تجسم عینی آن است؛ آنان قرآن را نخواندند، بلکه خود قرآن شدند.
رنجبر با تأکید بر اینکه قرآن کتاب علم و زندگی است، افزود: هر انسانی میتواند متناسب با نگاه و تخصص خود از قرآن برداشت داشته باشد. به عنوان یک زیستشناس، میتوانم از آیات الهی میزان و تعادل دینامیکی، نور و آگاهی زیستی، حیات، امر الهی، تکامل و هدایت تکوینی را استخراج کنم. این ظرفیت قرآن است که به هر انسان در هر رشتهای امکان درک و بهرهگیری میدهد.
رئیس دانشگاه آزاد اسلامی با اشاره به رویکرد شهید دکتر محمدمهدی طهرانچی، رئیس فقید دانشگاه، تصریح کرد: شهید طهرانچی همواره بر دانشگاه قرآنی تأکید داشت؛ دانشگاهی که در آن تحقیق راهی به حقیقت باشد، تدریس عبادتی برای تعالی روح، دانشجو هر مسئلهای را با آیهای آغاز کند و استاد هر درس را با ذکر خداوند شروع نماید. اینها شعار نیست، بلکه روش زندگی قرآنی است.
وی با ذکر خاطرهای از یکی از دانشجویان خود گفت: وقتی دانشجویی از من پرسید در آزمایشگاه چه میکنیم، پاسخ دادم که در حال کشف بخشی از اسرار الهی هستیم. نگاه توحیدی یعنی همین؛ دانشجوی قرآنی همان دانشجوی توحیدی است که علم را ابزار شناخت خدا میداند.
رنجبر با بیان اینکه دانشگاه قرآنی دانشگاهی است که در آن علم با ایمان همراه شود، اظهار کرد: در چنین دانشگاهی، دانشمند به اندازه ایمانش بزرگ است. قرآن از ما نمیخواهد فقط بدانیم، بلکه میخواهد بشویم. این جشنواره تمرینی برای همین شدن است؛ تلاوتی که به تفکر می انجامد، تفکری که به تخلّق میانجامد و تخلقی که مسیر تمدن اسلامی را هموار میکند؛ تمدنی که مورد نظر رهبر معظم انقلاب است.
وی خطاب به جوانان شرکتکننده در جشنواره گفت: من در برابر شما جوانان مؤمن و قرآنی سر تعظیم فرود میآورم. بیایید با هم عهد کنیم که قرآن را از قابهای تزیینی و کتابخانهها به میدان زندگی بیاوریم و رفتارمان ترجمان آیات الهی باشد. قرآن هدایتگرترین راهها را نشان میدهد، اما تنها برای آنان که در مسیر میمانند.
رئیس دانشگاه آزاد اسلامی خاطرنشان کرد: این جشنواره پایان یک مراسم نیست، بلکه آغاز یک مأموریت است؛ مأموریت تفسیر قرآن در رفتار و تجلی عترت در عمل.