خطر درگیر شدن کاربران سایتهای خرید و فروش آنلاین در پروندههای قضایی
معاون فرهنگی و اجتماعی پلیس فتا فراجا هشدار داد که برخی مجرمان سایبری در بستر سایتهای آگهی محور مانند «دیوار» و «شیپور»، اقدام به خرید کالاهای گران قیمت کرده و وجه معامله را از حسابهای دارای منشأ نامشروع و سرقتی پرداخت میکنند؛ امری که باعث گرفتار شدن فروشندگان بیاطلاع در پروندههای قضایی میشود.
به گزارش ایلنا از پلیس فتا، سرهنگ جواد مختار رضایی در تشریح این خبر اظهار کرد: در این روش، افراد مجرم با پرداخت وجوه نامعتبر برای خرید کالاهایی مثل لوازم صوتی و تصویری، تلفن همراه، طلا و جواهرات و دریافت کالا از طریق پیک، بدون احراز هویت واقعی، تلاش میکنند رد فعالیتهای مجرمانه خود را پنهان کنند.
وی ادامه داد: در نتیجه، فروشندهای که وجه را دریافت کرده، ممکن است بدون اطلاع، پول دارای منشأ غیرقانونی را در حساب خود داشته باشد و همین موضوع موجب مسدود شدن حساب بانکی و احضار او به مراجع قضایی شود.
سرهنگ مختاررضایی با بیان اینکه متأسفانه بیتوجهی برخی کاربران به موضوع احراز هویت خریدار و فروشنده سبب شده قربانی جرائم سایبری شوند، گفت: لازم است کاربران پیش از هرگونه دریافت وجه یا ارسال کالا، از اصالت هویت طرف معامله از طریق تماس تلفنی یا مراجعه حضوری اطمینان حاصل کنند.
معاون فرهنگی و اجتماعی پلیس فتا فراجا با تأکید بر هوشیاری در معاملات آنلاین افزود: استفاده از درگاههای امن پرداخت در سایتهای واسط و تحویل کالا در قبال دریافت وجه نقد یا پرداخت در محل، از مهمترین روشهای جلوگیری از گرفتار شدن در اینگونه پروندههاست.
این مقام انتظامی خاطرنشان کرد: خرید و فروش در فضای مجازی اگرچه آسان و سودمند است، اما در صورت بیاحتیاطی میتواند کاربران را ناخواسته درگیر مسائل حقوقی و قضایی کند.وی در پایان یادآور شد: کاربران باید هشدارهای پلیس فتا را جدی بگیرند و در صورت مشاهده آگهی یا پرداخت مشکوک، موضوع را سریعاً از طریق شماره ۰۹۶۳۸۰ (مرکز فوریتهای سایبری پلیس فتا) یا سایت fata.gov.ir گزارش دهند تا اقدامات لازم صورت گیرد.