خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دیدار رئیس مرکز امور اتباع و مهاجرین خارجی با سرپرست سفارت افغانستان

دیدار رئیس مرکز امور اتباع و مهاجرین خارجی با سرپرست سفارت افغانستان
کد خبر : 1711604
لینک کوتاه کپی شد.

نشستی با حضور نادر یار احمدی رئیس مرکز امور اتباع و مهاجرین خارجی و فضل محمد حقانی سرپرست سفارت افغانستان در تهران با موضوع بررسی مسائل مربوط به مهاجرین افغانستانی برگزار شد.

به گزارش ایلنا، نادر یاراحمدی لزوم صدور گذرنامه الکترونیک برای تمام اتباع افغانستانی ساکن در ایران مخصوصاً اتباع دارای گذرنامه خانواری دست‌نویس را یادآور شد و افزود: علی رغم تاکید پیشین، تثبیت هویت برای گروه‌های اولویت دار به طور کامل انجام نشده است؛ ولی در حال حاضر تسریع تبدیل گذرنامه خانواری به گذرنامه الکترونیک اولویت مرکز است و ظرف مدت شش ماه باید انجام شود. 

یاراحمدی با اشاره به اهمیت فعالیت ویژه در اطلاع‌رسانی و تشویق اتباع به بازگشت پایدار به سرزمین مبدا توسط سفارت افغانستان در جمهوری اسلامی ایران، لزوم کنترل مرزهای مشترک به منظور جلوگیری از تردد غیر مجاز اتباع این کشور به ایران را یادآور شد. 

فضل محمد حقانی سرپرست سفارت افغانستان نیز ضمن تشکر از میزبانی خالصانه ملت شریف ایران و مسئولین جمهوری اسلامی از اتباع افعانستانی طی پنج دهه گذشته، روابط افغانستان و جمهوری اسلامی ایران در سالهای اخیر را نمونه بارز همبستگی اسلامی و پایبندی ایران به انسان دوستی دانست. 

وی افزود: ایران با گشودن درهای خود به روی میلیون‌ها افغانستانی در دوران‌های سخت ناامنی و بحران، تعهد عمیق خود را به اصول انسان دوستی و ارزش‌های اسلامی به نمایش گذاشته است و اکنون این کشور آماده است تا برای تسهیل بازگشت داوطلبانه و آبرومند اتباع افغانستانی به سرزمین خود، با ایران همکاری کند. 

به گزارش مرکز اطلاع‌رسانی وزارت کشور،  وی در ادامه از فرآیند تبدیل پاسپورت خانواری به پاسپورت الکترونیک و همچنین تثبیت هویت اتباع دارای کارت آمایش گزارشی ارائه داد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
فولاد حداد
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ