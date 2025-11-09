خبرگزاری کار ایران
تأکید بر گسترش همکاری‌های بهداشتی و درمانی در حج

رئیس جمعیت هلال‌احمر جمهوری اسلامی ایران، با سفیر عربستان سعودی در تهران دیدار و در خصوص توسعه همکاری‌های بهداشتی و درمانی در حج گفت‌وگو کرد.

به گزارش ایلنا، در این دیدار،  کولیوند با اشاره به خدمات پزشکی و سلامت هلال‌احمر جمهوری اسلامی ایران در موسم حج، بر ضرورت توسعه همکاری‌های مشترک میان دو کشور به‌ویژه در حوزه امداد، سلامت و خدمات به زائران تأکید کرد. 

عبدالله بن سعود العنزی سفیر عربستان سعودی نیز ضمن قدردانی از دکتر کولیوند و فعالیت‌های جمعیت هلال‌احمر ایران، خدمات این نهاد را متمایز توصیف کرد و گفت: ما شاهد فعالیت‌های ارزشمند هلال‌احمر ایران هستیم. حضور مستمر شما در مراسم حج، موجب ارائه خدمات متمایز و هماهنگی مؤثر با هلال‌احمر سعودی و وزارت صحه عربستان شده است.

به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی جمعیت هلال‌احمر؛  وی با اشاره به نقش مهم همکاری‌های انسانی در مناسک حج و عمره افزود: پدیده حج و زیارت عمره، نماد روابط دوستانه و برادرانه میان کشورهای مسلمان است. ما با زائران ایرانی در یک لباس و با یک قلب مشترک هستیم و از همکاری‌های سازنده دو طرف استقبال می‌کنیم.

