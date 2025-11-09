خبرگزاری کار ایران
۶۸ میلیارد کلاهبرداری با ارسال پیامک جعلی

۶۸ میلیارد کلاهبرداری با ارسال پیامک جعلی
فرمانده انتظامی استان البرز از دستگیری متهم به کلاهبرداری اینترنتی خبر داد و گفت: این فرد با ارسال پیامک جعلی ابلاغیه قضایی اقدام به ۶۸ میلیارد ریال کلاهبرداری از ۴۸۰ نفر از کاربران اینترنتی کرده است.

به گزارش ایلنا از پلیس، سردار «حمید هداوند» با اعلام این خبر بیان داشت: به دنبال ارجاع پرونده‌ای با موضوع کلاهبرداری اینترنتی با شیوه ارسال پیامک ابلاغیه قضایی به پلیس فتا استان، کارشناسان این پلیس بررسی موضوع را در دستور کار خود قرار دادند.

وی افزود: بررسی‌های اولیه کارشناسان پلیس فتا حکایت از این داشت که مالباخته پس از دریافت پیامک ابلاغیه قضائی برای مشاهده وارد لینک ارسالی می‌شده و با بارگذاری اطلاعات بانکی خود، ضمن خالی شدن حساب اش، بدافزار روی تلفن همراه وی نصب و کلاهبرداران احاطه کامل به گوشی پیدا کرده اند.

فرمانده انتظامی استان البرز در ادامه با اشاره به انجام تحقیقات تخصصی و به کارگیری اقدامات فنی برای شناسایی متهم پرونده، گفت: در این راستا یک متهم حرفه‌ای شناسایی و با ردزنی مخفیگاه او در استان تهران در عملیاتی غافلگیرانه دستگیر شد.

این مقام ارشد انتظامی با بیان اینکه در تحقیقات تکمیلی مشخص شد متهم دستگیر شده یکی از حرفه‌ای‌ترین کلاهبرداران این حوزه بوده و گرداننده یکی از کانال‌های تلگرامی معروف آموزش فیشینگ است، ادامه داد: در بازرسی از تلفن همراه متهم، تاکنون اطلاعات بانکی ۴۸۰ نفر از کاربران که توسط نامبرده به سرقت رفته بود، کشف شده است.

سردار هداوند گفت: ارزش کلاهبرداری صورت گرفته توسط این متهم بیش از ۶۸ میلیارد ریال برآورد می‌شود و در این خصوص پرونده قضایی تشکیل و به دادسرا معرفی شد.

ارشدترین مقام انتظامی استان البرز در پایان به شهروندان تاکید کرد که به هیچ وجه وارد لینک‌های ارسالی از سوی شماره‌های ناشناس نشوند.

همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
