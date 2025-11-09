اعمال قانون بیش از ۹ هزار وسیله نقلیه بهدلیل حمل بار نامتعارف در پایتخت
رییس پلیس راهور تهران بزرگ، از برخورد جدی با تخلفات حمل بار غیرمتعارف خبرداد و گفت: از ابتدای مهرماه امسال تاکنون بیش از ۹ هزار و ۳۰۰ مورد تخلف در این حوزه ثبت و اعمال قانون شدهاست.
به گزارش ایلنا به نقل از پلیس راهور تهران بزرگ، سردار سید ابوالفضل موسویپور اظهار کرد: عدم رعایت مقررات حمل بار یکهزار و ۲۰۱ مورد، عدم بارگیری صحیح و مهار ایمن محصولات پنج هزار و ۴۵۲ مورد و حمل مسافر با وسایل نقلیه شخصی و غیرمجاز ۲ هزار و ۷۴۰ مورد.
وی افزود: افزود: حمل بار غیرایمن و استفاده از وسایل نقلیه شخصی برای جابجایی مسافر، علاوه بر تهدید جان راننده و سرنشینان، خطر جدی برای سایر کاربران جادهای ایجاد میکند. پلیس راهور با جدیت با این تخلفات برخورد خواهد کرد.
سردار موسویپور در خصوص مقررات حمل بار در موتورسیکلت و وسایل نقلیه باربری خاطر نشان کرد: موتورسیکلت وسیلهای برای حمل بار سنگین یا حجیم نیست؛ بار باید سبک، متعادل و در حد مجاز باشد همچنین بار نباید عرض موتورسیکلت را بیش از اندازه افزایش دهد یا دید راننده را محدود کند.
این مسئول اضافه کرد: در خودروهای باربری، بارگیری باید مطابق ظرفیت درجشده در کارت خودرو باشد.
رییس پلیس راهور تهران بزرگ در مورد اصول بستن صحیح بار در وسایل نقلیه باربری گفت: استفاده از طناب، تسمه و تجهیزات استاندارد مهار بار الزامی است، بار باید بهگونهای بسته شود که در پیچها، ترمزهای ناگهانی یا دستاندازها جابهجا نشود.
وی ادامه داد: بارهای حجیم باید بهصورت یکنواخت و متعادل در سطح باربند یا قسمت بار قرار گیرند؛ بار نباید مانع دید راننده یا پوشش چراغها و پلاک خودرو شود؛ در صورت حمل بار خطرناک یا ویژه، رعایت مقررات ایمنی و دریافت مجوزهای لازم ضروری است.
سردار موسویپور یادآور شد: پلیس راهور تهران بزرگ با اجرای طرح برخورد با تخلفات حمل بار غیرمتعارف، علاوه بر اعمال قانون، هدف اصلی خود را ارتقای ایمنی ترافیک و کاهش حوادث ناشی از حمل بار ناایمن اعلام کرده است؛ رانندگان وسایل نقلیه باربری و موتورسیکلتها باید با رعایت مقررات حمل بار و استفاده از تجهیزات ایمن، سهم مهمی در حفظ جان خود و دیگران ایفا کنند.