نادعلی:
مقام معظم رهبری در گذشته تأکید کردند مجسمه والرین به مردم نشان داده شود
سخنگوی شورای اسلامی شهر تهران با اشاره به اکران سازه زانوزنندگان برابر ایرانیان گفت: فضایی فراهم شد که اقشار مختلف با گرایشهای مختلف در مراسم رونمایی از این مجسمه حضور داشته باشند.
به گزارش ایلنا، علیرضا نادعلی در سیصد و شصت و نهمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران با بیان اینکه اکران عمومی نغمههای مرکب در هفته گذشته انجام شد، اظهار کرد: شهروندان تهرانی به فضای نشاط و مهرورزی نیاز دارند که در همین راستا ادبیات و شعرای اشعار نامدار با خط نستعلیق و شکسته نستعلیق توسط سازمان زیباسازی در سطح شهر اکران شد.
وی همچنین تصریح کرد: سال ۱۳۸۷ مقام معظم رهبری در دیدار با مردم فارس در مورد اتفاقات بین غرب و ایران تذکر داده بودند و تأکید کرده بودند که مجسمه والرین را به مردم نشان دهند. همین بهانهای شد که با توجه به حملات آمریکای جنایتکار و رژیم صهیونیستی به کشور در مدت اخیر، برای نشان دادن مجاهدتها جهت حفظ خاک این وطن، مراسمی در میدان انقلاب برگزار و از مجسمه والرین رونمایی شود.
به گزارش شهر، نادعلی با بیان اینکه منظور ما ابهت، اهمیت و سرفرازی ملت ایران است، یادآور شد: فضایی فراهم شد که اقشار مختلف با گرایشهای مختلف در این مراسم حضور داشته باشند. در چنین مجامعی میبینیم که با هر سلیقهای افراد حضور پیدا میکنند تا بگویند نسبت به وطن دغدغه دارند.