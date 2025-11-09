راز جسد کشف شده در دریاچه مهارلو فاش شد

وی با بیان اینکه با هماهنگی قضایی جسد به پزشک قانونی منتقل شد، تصریح کرد: در بررسی‌های تکمیلی و گزارش پزشک قانونی، مشخص شد که جسد مذکور متعلق به زنی 47 ساله می‌باشد که توسط شخصی ناشناس از طریق خفگی به قتل رسیده و طلاجات وی نیز سرقت شده است.

فرمانده انتظامی سروستان ادامه داد: ماموان پلیس تحقیقات خود را آغاز و با اقدامات فنی و تخصصی موفق شدند هویت قاتل را شناسایی و در یک عملیات برنامه‌ریزی شده قاتل را در ورودی شیراز شناسایی و وی را دستگیر کنند.

سرهنگ "جاویدی‌آزاد" عنوان کرد: قاتل در بازجویی اولیه اقرار کرد که مقتول را به مسافر سوار کردم و پس از جلب اعتماد، وی را به خارج از شیراز انتقال و پس از درگیری و سرقت طلاجات، وی را به قتل رساندم و در دریاچه مهارلو انداختم.

به گزارش پلیس، این مقام انتظامی خاطر نشان کرد: قاتل پس از سیر مراحل قانونی روانه زندان شد.