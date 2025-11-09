پلیس راهور:
جابجایی مسافر با خودروی شخصی تخلف است
رئیس پلیس راهور تهران بزرگ، با بیان اینکه حمل مسافر با خودروی شخصی تخلف است و جان سرنشینان را به خطر میاندازد، گفت: با جدیت با این تخلف برخورد میکنیم.
به گزارش ایلنا، سردار ابوالفضل موسویپور، رئیس پلیس راهور تهران بزرگ با اشاره به آمار برخورد با تخلفات حمل بار غیرمتعارف گفت: از ابتدای مهرماه ۱۴۰۴ تاکنون، مأموران پلیس راهور تهران بزرگ بیش از ۹۳۰۰ مورد تخلف در زمینه حمل بار غیرمتعارف را شناسایی و اعمال قانون کردهاند.
وی افزود: عدم رعایت مقررات حمل بار ۱۲۰۱ مورد، عدم بارگیری صحیح و مهار ایمن محصولات ۵۴۵۲ مورد و حمل مسافر با وسایل نقلیه شخصی و غیرمجاز ۲۷۴۰ مورد ثبت شده است.
رئیس پلیس راهور تهران بزرگ تأکید کرد: حمل بار غیرایمن و استفاده از وسایل نقلیه شخصی برای جابهجایی مسافر، علاوه بر تهدید جان راننده و سرنشینان، خطر جدی برای سایر کاربران جادهای ایجاد میکند. پلیس راهور با جدیت با این تخلفات برخورد خواهد کرد.
وی همچنین خطاب به موسسات باربری و شرکتهای حملونقل تأکید کرد که رعایت دقیق مقررات حمل بار و استفاده از تجهیزات استاندارد، وظیفهای قانونی و اخلاقی است. موسسات باربری باید آموزشهای لازم را به رانندگان ارائه دهند و نظارت مستمر بر نحوه بارگیری و مهار بار داشته باشند تا از بروز حوادث جلوگیری شود.
سردار موسویپور در ادامه گفت: بر اساس ماده ۸۴ آییننامه راهنمایی و رانندگی، تمامی وسایل نقلیه باربری موظفاند بار را بهگونهای حمل کنند که ایمنی ترافیک و سلامت عمومی به خطر نیفتد. تخطی از این ماده، تخلف محسوب شده و مشمول اعمال قانون خواهد بود.
سردار موسویپور در خصوص مقررات حمل بار در موتورسیکلت و وسایل نقلیه باربری خاطر نشان کرد: موتورسیکلت وسیلهای برای حمل بار سنگین یا حجیم نیست؛ بار باید سبک، متعادل و در حد مجاز باشد. بار نباید عرض موتورسیکلت را بیش از اندازه افزایش دهد یا دید راننده را محدود کند و در خودروهای باربری، بارگیری باید مطابق ظرفیت درجشده در کارت خودرو باشد.
سردار موسویپور افزود: طبق ماده ۲۰ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی، حمل بار نامتعارف توسط موتورسیکلت ممنوع بوده و در صورت مشاهده، مأموران پلیس موظفاند ضمن توقف وسیله، اعمال قانون کنند. این ماده بهطور مستقیم به موضوع حمل بار با موتورسیکلت اشاره دارد و تأکید میکند که چنین اقدامی تهدیدی جدی برای ایمنی عمومی است.