به گزارش ایلنا، سرهنگ ابراهیم ارزانی، رئیس پلیس راه فرماندهی انتظامی تهران بزرگ اظهار کرد: به دلیل انجام عملیات عمرانی و نصب عرشه پل ویژه عابرین پیاده، بزرگراه تهران-کرج در مسیر شرق به غرب (تهران به کرج) امشب -یکشنبه، ۱۸آبان ماه ۱۴۰۴- از ساعت ۲۲ الی ۴ صبح روز دوشنبه مسدود خواهد شد.

وی افزود: مسیرهای جایگزین برای رانندگانی که قصد تردد در این مسیر را دارند بزرگراه‌های شهید همدانی (هر دو مسیر)، شهید لشکری (هر دو مسیر)، شهید خرازی (هر دو مسیر) و بزرگراه آزادگان خواهد بود.

رئیس پلیس راه فرماندهی انتظامی تهران بزرگ در پایان گفت: خواهشمند است در مدت زمان اجرای این طرح همراهی و همکاری لازم را با همکاران بنده داشته باشید تا وضعیت این معبر به حالت عادی برگردد.

