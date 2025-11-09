خبرگزاری کار ایران
پلیس راه فرماندهی انتظامی تهران بزرگ:

آزادراه تهران-کرج امشب مسدود می‌شود

پلیس راه فرماندهی انتظامی تهران بزرگ گفت: بزرگراه تهران-کرج امشب حوالی ساعت ۲۲ مسدود خواهد شد.

به گزارش ایلنا، سرهنگ ابراهیم ارزانی، رئیس پلیس راه فرماندهی انتظامی تهران بزرگ اظهار کرد: به دلیل انجام عملیات عمرانی و نصب عرشه پل ویژه عابرین پیاده، بزرگراه تهران-کرج در مسیر شرق به غرب (تهران به کرج) امشب -یکشنبه، ۱۸آبان ماه ۱۴۰۴- از ساعت ۲۲ الی ۴ صبح روز دوشنبه مسدود خواهد شد. 

وی افزود: مسیرهای جایگزین برای رانندگانی که قصد تردد در این مسیر را دارند بزرگراه‌های شهید همدانی (هر دو مسیر)، شهید لشکری (هر دو مسیر)، شهید خرازی (هر دو مسیر) و بزرگراه آزادگان خواهد بود. 

رئیس پلیس راه فرماندهی انتظامی تهران بزرگ در پایان گفت: خواهشمند است در مدت زمان اجرای این طرح همراهی و همکاری لازم را با همکاران بنده داشته باشید تا وضعیت این معبر به حالت عادی برگردد.

