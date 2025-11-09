خبرگزاری کار ایران
تأکید بر گسترش همکاری‌های علمی و دانشگاهی ایران و روسیه
در حاشیه کنفرانس عمومی یونسکو که در سمرقند برگزار شد، بر گسترش همکاری‌های علمی و دانشگاهی ایران و روسیه تاکید کردند.

به گزارش ایلنا، در دیدار شمس‌بخش قائم‌مقام وزیر علوم، تحقیقات و فناوری جمهوری اسلامی ایران با الکساندر پانکین معاون وزیر امور خارجه فدراسیون روسیه، که با حضور دکتر پاکتچی سفیر جمهوری اسلامی ایران در یونسکو و دکتر فرطوسی دبیرکل کمیسیون ملی یونسکو در حاشیه کنفرانس عمومی یونسکو در سمرقند برگزار شد، دو طرف بر ضرورت توسعه و تعمیق همکاری‌های علمی، پژوهشی، و فناوری میان دانشگاه‌ها و مؤسسات علمی دو کشور و تسهیل تبادل استاد و دانشجو تأکید کردند. 

در این نشست، با اشاره به همکاری میان دانشگاه‌های ایران با دانشگاه‌های روسیه در حوزه‌های فنی و صنعتی، دو طرف بر استفاده از ظرفیت‌های گسترده علمی و فناوری ایران و روسیه در راستای گسترش تعاملات دانشگاهی تاکید کردند. 

همچنین در این دیدار، در خصوص همکاری‌های مشترک در حوزه‌های فناوری‌های نو، علوم پایه، مهندسی، فناوری فضایی، هوش مصنوعی، حمل‌ونقل، انرژی، محیط‌زیست، علوم زمین، اقیانوس‌شناسی، سلامت و پزشکی گفت وگو شد. 

به گزارش روابط عمومی وزارت علوم،  توسعه همکاری در زمینه آموزش زبان‌های فارسی و روسی، تبادل استاد و دانشجو، و تعامل میان کرسی‌ها و مراکز نوع دوم یونسکو، شهرهای خلاق و یادگیرنده از دیگر محورهای گفت‌وگو بود. 

شمس‌بخش و الکساندر پانکین در این دیدار، با تأکید بر اهمیت یادگیری دو کشور از تجربیات یکدیگر در وضعیت تحریم، بر ضرورت استفاده از نیروهای توان‌مند در مسیر توسعه علمی تأکید کردند.

