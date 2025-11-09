تالاب بیشهدالان میزبان نخستین پرندگان مهاجر شد
نخستین گروه پرندگان مهاجر وارد تالاب بیشه دالان شهرستان بروجرد شدند.
به گزارش ایلنا، مدیرکل حفاظت محیط زیست استان لرستان از آغاز نخستین گروه از پرندگان مهاجر در تالاب بیشهدالان شهرستان بروجرد خبر داد؛ پدیدهای که نوید بخش پویایی زیست محیطی و اهمیت این تالاب در مسیر مهاجرت پرندگان است.
این نخستین گروه از پرندگان مهاجر با عبور از کریدور هوایی غرب کشور، وارد تالاب بیشهدالان در شهرستان بروجرد شدند کامران فرمانپور با اعلام این خبر گفت: همزمان با آغاز فصل مهاجرت پرندگان، نخستین گروه از پرندگان مهاجر آبزی و کنار آبزی در تالاب بیشه دالان شهرستان بروجرد مشاهده و ثبت شد.
به گزارش روابط عمومی سازمان حفاظت از محیط زیست، فرمانپور افزود: استان لرستان در مسیر کریدور مهاجرت پرندگان قرار دارد و تالاب بیشهدالان بهعنوان یکی از زیستگاههای مهم پرندگان مهاجر، هرساله میزبان گونههای مختلفی از این پرندگان است. امسال نیز محیطبانان پرتلاش پاسگاه تالاب موفق به ثبت ورود نخستین گروه از پرندگان مهاجر به این تالاب شدند.