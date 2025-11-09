به گزارش ایلنا از شهر، رهام پروز، مجری خط ۹ متروی تهران درباره آخرین پیشرفت عملیاتی این خط جدید اظهار کرد: در خط ۹ شفت TBM در کارگاه دولت آباد در حال حفاری است. همزمان با حفاری شفت، دستگاه حفار مکانیزه نیز ۹۰ درصد اورهال و به روزرسانی شده است.

وی با بیان اینکه کارخانه عملیات تولید قطعات بتنی بدنه تونل راه اندازی شده است، عنوان کرد: عملیات تولید به زودی آغاز می‌شود.

پروز ادامه داد: همچنین در کارگاه چیتگر در خط ۹ رمپ دسترسی به سه راهی تونل‌های اصلی در حال حفاری است.

به گزارش شهر، فرهاد زمانی، مجری خط ۱۰ متروی تهران نیز درباره آخرین وضعیت این خط گفت: حفاری مکانیزه خط ۱۰ در حال انجام است و به مرز پیشرفت ۱۶۰۰ متر رسیده است.

وی خاطرنشان کرد: نکته مهم این است که دستگاه دوم حفار مکانیزه در کارگاه جنت آباد بزودی شروع به کار می‌کند.

