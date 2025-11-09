ارزآوری ۱۰۰ هزار دلاری پیوند عضو اتباع خارجی

به گزارش ایلنا، ویدا سمیعی افزود: پیوند عضو ۱۸ بیمار ساکن عراق سال گذشته در همدان با موفقیت انجام شد که البته در بیماران خارجی، اهدا کنندگان عضو نیز باید ساکن خارج از کشور باشند.

او تأکید کرد: پیوند عضو بیماران داخلی در بیمارستان بهشتی و بیماران خارجی در بیمارستان بعثت شهر همدان انجام می شود که بر اساس برنامه ریزی‌های صورت گرفته قرار بر تجهیز بیمارستان اکباتان برای پیوند عضو بیماران خارجی بود.

مسئول دفتر اهدای عضو و پیوند اعضا دانشگاه علوم پزشکی همدان تصریح کرد: این برنامه ریزی تغیبر کرده است و در این زمینه بخش چشم به بیمارستان اکباتان منتقل و اورولوژی و پیوند عضو بیماران خارجی همچنان در بیمارستان بعثت انجام می‌شود.

سمیعی گفت: امسال تاکنون پیوند عضو مربوط به اتباع خارجی نداشتیم و ادامه این فرایند نیازمند یکسری مجوز‌ها از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است که احتمال می‌رود پیوند عضو از ماه‌های پایانی سال دوباره از سر گرفته شود.

