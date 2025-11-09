همکاری مشترک دانشگاه امیرکبیر با دانشگاه نووی ساد صربستان
به گزارش ایلنا، نمایندگانی از دانشگاه «نووی ساد» (Novi Sad) صربستان با هدف بررسی زمینههای همکاری علمی مشترک از دانشگاه صنعتی امیرکبیر بازدید کرد. این بازدید در قالب برنامه همکاری دانشگاه صنعتی امیرکبیر با برنامههای علم و فناوری کشورهای اروپای شرقی (European Cooperation in Science and Technology) بوده است.
همکاری علمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر با برنامههای علم و فناوری اتحادیه اروپا (Horizon) و طرحهای پژوهشی بینالمللی (COST) با هدف توسعه ارتباطات تحقیقاتی با دانشگاههای اروپای شرقی در حال گسترش است.
در همین راستا، طی هفته گذشته نمایندگانی از دانشگاه «نووی ساد (Novi Sad) صربستان با هدف بررسی زمینههای همکاری علمی مشترک در حوزههای شیمی، فیزیک، مهندسی برق و مهندسی نساجی از دانشگاه صنعتی امیرکبیر بازدید کردند.
در این بازدید که به میزبانی معاونت امور بینالملل دانشگاه صنعتی امیرکبیر برگزار شد، میهمانان صربستانی ضمن آشنایی با ظرفیتها، زیرساختها و امکانات پژوهشی دانشگاه، درباره توسعه همکاریهای آموزشی، پژوهشی و فناورانه با مسئولان دانشگاه گفتوگو کردند.
با توجه به ارتباطات گسترده «پروفسور پتروویچ» با دانشگاههای اروپایی و همکاری فعال وی با مراکز علمی چین، پیشنهاد شد؛ دو دانشگاه در پروژههای بینالمللی از جمله برنامههای Horizon Europe و سایر طرحهای پژوهشی که مستلزم مشارکت همتایان اروپایی است، همکاری مشترک داشته باشند.
در ادامه این برنامه، هیأت صربستانی از دانشکدههای مهندسی نساجی، برق و شیمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر بازدید کردند. در این بازدید، استادان دانشگاه نووی ساد ضمن ارائه سخنرانیهایی درباره مهندسی پوشاک و فعالیتهای علمی این دانشگاه و همچنین برگزاری سخنرانی AUT Talk از آزمایشگاهها و تجهیزات تخصصی پژوهشی دانشگاه صنعتی امیرکبیر نیز یازدید کردند.