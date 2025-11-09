خبرگزاری کار ایران
توضیح پلیس درباره پرونده قتل مبینا زارع، دختر گمشده اسلامشهری

توضیح پلیس درباره پرونده قتل مبینا زارع، دختر گمشده اسلامشهری
مرکز اطلاع‌رسانی پلیس غرب استان تهران، اطلاعیه‌ای درباره پرونده قتل یک خانم با هویت مبینا زارع صادر کرد.

به گزارش ایلنا، در این اطلاعیه آمده است: به اطلاع عموم می‌رساند، پرونده مرحومه خانم مبینا زارع در تاریخ یکم آبان ماه ۱۴۰۴ به عنوان فرد گمشده توسط خانواده ایشان تشکیل و بلافاصله به پلیس آگاهی شهرستان اسلامشهر ارجاع گردید.

پس از پیگیری‌های شبانه‌روزی و انجام اقدامات فنی و تخصصی توسط کارآگاهان پلیس آگاهی شهرستان اسلامشهر، مشخص گردید؛ خانم مبینا زارع به دست نامزد سابق خود در موقعیت نامعلومی به قتل رسیده است.

با ادامه تحقیقات و اقدامات میدانی، جسد مرحومه در تاریخ سوم آبان ماه در باغ پدری قاتل که در شهرستان رباط کریم واقع شده بود، کشف گردید.

شایان ذکر است متاسفانه پیش از کشف جسد خانم مبینا زارع، در سحرگاه مورخه یکم آبان ماه ۱۴۰۴ فرد مظنون به قتل، پس از ارتکاب جرم و مدفون نمودن جسد مقتول، باطراحی نقشه‌ای از پیش برنامه‌ریزی شده از کشور خارج گردیده است.

درحال حاضر، تمامی اقدامات قانونی و انتظامی لازم با هماهنگی مرجع محترم قضائی، جهت دستگیری قاتل از طریق پلیس اینترپل در دستور کار قرار دارد و به محض حصول نتیجه مراتب اطلاع رسانی خواهد شد.

