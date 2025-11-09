خبرگزاری کار ایران
تداوم آلودگی هوا در شهرهای صنعتی تا ۵ روز آینده

سازمان هواشناسی از تداوم افزایش غلظت آلاینده های جوی و کاهش کیفیت هوا در شهرهای صنعتی و پرجمعیت کشور خبر داد.

به گزارش ایلنا  از سازمان هواشناسی، طی پنج روز آینده در بیشتر مناطق کشور جوی پایدار حاکم خواهد بود.

در این مدت به‌ویژه در ساعات اولیه روز با توجه به پایداری و سکون نسبی جو، در شهرهای صنعتی و پرجمعیت کشور افزایش غلظت آلاینده های جوی و کاهش کیفیت هوا پیش بینی می شود.

دوشنبه در شرق و جنوب شرق کشور در برخی ساعت‌ها، افزایش سرعت وزش باد و در مناطق مستعد گردوخاک دور از انتظار نیست.

امروز آسمان تهران صاف، همراه با غبار محلی، گاهی همراه با وزش باد ملایم است. حداکثر دمای امروز پایتخت به ۲۲ و حداقل دمای آن به ۱۰ درجه سانتی‌گراد بالای صفر خواهد رسید.

