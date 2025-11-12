خبرگزاری کار ایران
معاون وزیر آموزش و پرورش در گفت‌وگو با ایلنا اعلام کرد؛

پایان فعالیت مدارسی که تصاویری موهن از برنامه‌ها و معلمان خود در فضای مجازی منتشر کردند

معاون وزیر و رئیس سازمان مدارس و مراکز غیردولتی و توسعه مشارکت‌های مردمی وزارت آموزش و پرورش درباره نحوه برخورد قانونی با تخلفات احتمالی برخی از مدارس و مراکز غیردولتی، گفت: نوع برخورد متناسب با تخلف و میزان تخطی آ نان خواهد بود؛ و احکام صادره بر اساس آئین نامه و ضوابط اجرایی از تذکر و توبیخ تا تعطیلی دائم مدرسه صادر می‌شود.

«احمد محمودزاده» معاون وزیر و رئیس سازمان مدارس و مراکز غیردولتی و توسعه مشارکت‌های مردمی وزارت آموزش و پرورش در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا با تأکید بر لزوم پایبندی مدارس و مراکز غیردولتی به تبعیت از سیاست‌های ابلاغی وزارت آموزش و پرورش گفت: ما در آموزش و پرورش مبنای سخن خود را بر فرمایش مقام معظم رهبری (مدظله العالی) می‌گذاریم که فرمودند آموزش و پرورش نهادی حاکمیتی است، مفهوم حاکمیتی بودن آن یعنی تمامی مدارس کشور، اعم از دولتی و غیردولتی باید ذیل سیاست‌های دولت، برنامه‌های وزارت آموزش و پرورش، مقام عالی وزارت و در چارچوب اسناد بالادستی از جمله سند تحول بنیادین آموزش و پرورش فعالیت کنند. 

وی افزود: مدارس غیردولتی نیز مجریان همین سیاست‌ها هستند؛ البته ممکن است در نوع اجرای برنامه‌ها انعطاف داشته باشند، اما در اصول و چارچوب‌ها تابع نظام رسمی تعلیم و تربیت‌اند. گاهی در معدودی از مدارس شاهد هنجارشکنی و عدول از قانون می‌شویم؛ به‌گونه‌ای که این مدارس یا مراکز با انتشار محتوایی خارج از عرف اجتماعی و اعتقادی در فضای مجازی و بعضاً از روی‌عدم آگاهی و یا گاهی تعمدی موجب رنجش خاطر عواطف انسانی و انقلابی مردم شریف کشور می‌شوند که برابر قانون با متخلفین و هر نوع هنجارشکنی قاطعانه برخورد خواهد شد. 

محمودزاده با تمجید از عوامل اجرایی مدارس غیردولتی که با برگزاری برنامه‌های تربیتی و مهارتی موجب رشد و ارتقای علمی و فکری نسل آینده و تحکیم مبانی اعتقادی دانش آموزان هستند، تأکید کرد: پیش از طرح هر موضوعی، باید قدردان مدارسی باشیم که در مسیر تحقق اهداف آموزش و پرورش گام بر داشته و با عزم و اراده ملی در راستای پیشرفت جامعه و پرورش آینده سازان ایران اسلامی حرکت می‌کنند و دغدغه‌مندانه در حوزه تعلیم و تربیت فعالیت دارند. 

وی افزود: بسیاری از مدیران و مؤسسان این مدارس از نخبگان علمی و فرهنگی کشور هستند و مأموریت مشترکی با وزارت آموزش و پرورش در تربیت دانش‌آموزان در تراز انقلاب اسلامی دارند. لکن معدودی از مدارس نیز از خطا و ارتکاب تخلف مبری نبوده که قاطعانه اعلام کنم بروز تخلفات سهوی یا عمدی این مدارس و مراکز به هیچ‌وجه مورد پذیرش نیست و وفق قانون با آن‌ها برخورد کرده‌ایم و خواهیم کرد. 

معاون وزیر آموزش و پرورش ادامه داد: در آغازین روزهای سال تحصیلی شاهد بودیم یکی دو مدرسه تصاویری موهن از برنامه‌ها و معلمان خود در فضای مجازی منتشر کردند که محتوای آن‌ها خارج از عرف و قوانین آموزش و پرورش بود بنابراین مطابق قانون با تخلفات این مدارس برخورد شد و اجازه ادامه فعالیت را نخواهند داشت. البته همان‌طور که گفتم، تعدادشان بسیار اندک و انگشت شمار است. 

رئیس سازمان مدارس و مراکز غیردولتی خاطرنشان کرد: در مقابل، بخش عظیمی از مدارس غیردولتی عملکردی بسیار مطلوب و در خور توجهی دارند؛ نمونه‌اش شاهد مشارکت چشمگیر دانش آموزان این مدارس در راهپیمایی یوم الله ۱۳ آبان بودیم که با برپایی غرفه‌ها، صدور بیانیه‌ها و حضور فعال، جلوه‌های باشکوهی از کنشگری فرهنگی و تربیتی را رقم زدند. 

وی در پایان درباره نحوه برخورد قانونی با تخلفات احتمالی برخی از مدارس و مراکز غیردولتی، گفت: نوع برخورد متناسب با تخلف و میزان تخطی آنان خواهد بود و احکام صادره بر اساس آئین نامه و ضوابط اجرایی از تذکر و توبیخ تا تعطیلی دائم مدرسه صادر می‌شود، البته در گذشته نیز موردی داشتیم که مدرسه‌ای بنا به دلیل تخلف، برای همیشه تعطیل شد.

