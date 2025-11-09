«صادق ضیائیان» رئیس مرکز ملی پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوا سازمان هواشناسی کشور، در خصوص خشکسالی شدید پاییز امسال به خبرنگار ایلنا گفت: بحث خشکسالی یا کمبود بارش مربوط به مرزهای سیاسی نیست و برای کل منطقه خاورمیانه است. کشور ایران و تمام کشورهای منطقه از سال گذشته با کم بارشی مواجه بوده‌اند و این روند امسال نیز در پاییز ادامه دارد. اساساً اگر تفاوتی بین بارش کشور ترکیه و کشور ایران وجود دارد، به خاطر شرایط اقلیمی آن منطقه است.

وی افزود: شرایط اقلیمی آنجا متفاوت از کشور ما است؛ زیرا آنجا در ارتفاعات بالاتری واقع شده و دارای دریاهای گسترده‌ای از جمله دریای مدیترانه و دریای سیاه است که موجب تزریق رطوبت مناسب به جو می‌شود. بنابراین، همواره شرایط اقلیمی کره زمین به همین شکل بوده و بارش در آن مناطق بیشتر از بارش کشور ما بوده است. اگر بخواهیم شبیه‌سازی کنیم، این تفاوت‌ها به وضوح قابل مشاهده است.

ضیاِئیان در ادامه خاطرنشان کرد: برای مثال مانند تفاوت استان‌های گیلان و مازندران و استان‌های دیگر، به دلیل شرایط عناصر اقلیمی و موقعیت جغرافیایی، وضعیت دریا و کوه‌هایی که وجود دارند، بارش‌های بیشتری در آن مناطق رخ می‌دهد. با این حال، کماکان آن‌ها نیز با کم بارشی مواجه بوده‌اند. پاییز سختی را سپری می‌کنیم و مهم‌ترین علت مسائل اقلیمی و سامانه‌های جوی مستقر هستند. با توجه به وضعیتی که داریم، با استقرار کم‌فشاری مواجه هستیم که این وضعیت به سمت ارتفاعات پایین حرکت می‌کند. پاییز امسال همچون الگوی تابستان در ارتفاعات بالاتر قرار گرفته و مانع نفوذ سامانه‌ها به تراز میانی شده است.

رئیس مرکز ملی پیش‌بینی هواشناسی اظهار کرد: برای بارندگی یک مقدار تأخیر تقریباً دو ماهه در آذرماه وجود خواهد داشت، به طوری که وضعیت به ارتفاعات پایین‌تر خواهد رفت و به موقعیتی که باید زودتر از اینها می‌رفت، دست خواهد یافت. بارش‌ها را در آذرماه خواهیم دید، اما تقریباً تا پایان آبان انتظار بارشی برای کشور دیده نمی‌شود. روزهای پایانی آبان ممکن است بارش‌هایی در مناطق ساحلی دریای خزر و شمال غرب کشور داشته باشیم. به هر حال، وضعیت بارشی مناسب نیست و تعداد زیادی از استان‌ها با بارش صفر مواجه بوده‌اند که این موضوع بی‌سابقه در تاریخ است. ما حدود ۷۸ درصد، کمبود بارش داشته‌ایم از ابتدای فصل پاییز تا اکنون و نسبت به سال گذشته نیز حدود ۸۷ درصد کاهش بارش را تجربه کرده‌ایم.

وی با بیان اینکه در شرایط حاضر، راه حل موقتی برای رفع خشکسالی و کاهش بارندگی‌ها وجود ندارد، گفت: تنها راه حل برای عبور از بحران کم آبی، مدیریت مصرف آب است که می‌تواند راهکار موثر باشند. بارورسازی ابرها در هیچ جای دنیا منجر به رفع خشکسالی نشده و نتوانسته راه‌حل مؤثری برای رفع خشکسالی باشد.

ضیائیان با اشاره به اینکه ما باید با اقلیم سازگار باشیم؛ یعنی باید خود را با تغییر اقلیم سازگار کنیم و این بحث سازگاری در تمام دنیا وجود دارد، گفت: به این معنا که باید تمام رفتارهای فردی و جمعی و همچنین تصمیم‌های مدیریتی کلان کشور را به طور جدی تغییر دهیم. در واقع، بر مبنای تغییرات اقلیمی که در آینده داریم، باید برنامه ریزی لازم در سطح ملی و حتی منطقه‌ای صورت گیرد. از لحاظ سازمان هواشناسی، دلیلی برای دستکاری در ابرها وجود ندارد.

رئیس مرکز ملی پیش‌بینی هواشناسی در ادامه تصریح کرد: حدود سه یا چهار سال متوالی با کمبود بارش مواجه بوده‌ایم و سال گذشته نزدیک به ۴۰ درصد کاهش بارش داشتیم؛ این عدد برای کشور ما که متوسط بارش حدود ۲۳۴ میلی‌متر است، رقم قابل توجهی است. کشور ما خشک و نیمه‌خشک است و اگر از این مقدار هم ۴۰ درصد بارش را نداشته باشیم، به معنای از دست دادن یک عدد بسیار بزرگ است. سال‌های گذشته نیز خشکسالی بوده و در واقع چهار تا پنج سال پشت سر هم با خشکسالی مواجه بوده‌ایم. متأسفانه، ما در زمینه مصرف صرفه‌جویی نکردیم و منابع و مصارف به گونه‌ای بوده که آب‌ها به طور کامل مصرف شده‌اند.

ضیائیان در پایان گفت: با توجه به ۴۰ درصد کاهش آب و بارش و اینکه چهار سال متوالی با بحران آب و پاییز بسیار خشک مواجه بوده‌ایم، دولت مدیریت خوبی در بحران کم آبی داشته است. استان‌هایی مانند اصفهان، ایلام، بوشهر، چهارمحال بختیاری، خراسان جنوبی، خوزستان، قم، کردستان، کرمانشاه، کهکیلویه و بویراحمد، لرستان، مرکزی، هرمزگان و همدان، تماماً بارش صفر داشته‌اند. در این شرایط، همه باید دست به دست هم دهند و همت جمعی برای فائق آمدن بر این وضعیت لازم است.

