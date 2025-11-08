آغاز ثبتنام وامهای دانشجویی از امروز
ثبتنام وامهای دانشجویی در سه بخش تحصیلی، ودیعه مسکن و ضروری نیمسال تحصیلی ۱۴۰۵-۱۴۰۴ از امروز آغاز میشود.
به گزارش ایلنا، ثبتنام وامهای دانشجویی در سه بخش تحصیلی، ودیعه مسکن و ضروری از امروز شنبه ۱۷ آبان از طریق سامانه صندوق رفاه دانشجویان آغاز خواهد شد. این وامها شامل وامهای تحصیلی، ودیعه مسکن و وام ضروری است.
بر اساس اعلام صندوق رفاه دانشجویان، شرایطی فراهم شده است تا برخی از دانشجویانی که به دلیل عدم توانایی در تعهد محضری با مشکل مواجه هستند، این مسئله برای دانشجویان تسهیل شود.