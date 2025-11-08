خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

محمودزاده:

هیچ مدرسه غیردولتی حق خروج از ساختار نظام تعلیم و تربیت رسمی را ندارد

هیچ مدرسه غیردولتی حق خروج از ساختار نظام تعلیم و تربیت رسمی را ندارد
کد خبر : 1710947
لینک کوتاه کپی شد.

رییس سازمان مدارس و مراکز غیر دولتی و توسعه مشارکت‌های مردمی، اظهار کرد: تعلیم و تربیت در کشور ما دارای اهداف مشخص وتعیین شده‌ای است که تمام مدارس غیردولتی نیز موظف به حرکت در چارچوب‌های مشخص شده آن هستند و هیچ مدرسه غیر دولتی حق خروج از ساختار نظام تعلیم و تربیت رسمی کشور را ندارد.

به گزارش ایلنا، احمد محمودزاده معاون وزیر آموزش و پرورش با تقدیر از حضور ارزشمند دانش آموزان، همکاران محترم فرهنگی، مدیران و موسسان مدارس غیردولتی در راهپیمایی عظیم سیزده آبان ماه گفت: رخداد‌های بزرگ این روز باید به نسل جدید انتقال یابد و دانش آموزان با تاریخ مهم انقلاب آشنا شوند. 

وی در ادامه با اشاره به توجه ویژه رییس جمهور محترم جناب آقای دکتر پزشکیان به مسأله آموزش و پرورش و دغدغه مندی دولت چهاردهم به این موضوع، اظهار کرد: حرکت در مسیر سند تحول بنیادین آموزش و پرورش و اسناد بالادستی از مهمترین تکالیف ما در رسیدن به اهداف عالی نظام تعلیم و تربیت کشور است که در این زمینه باید هم زیرساخت‌های سخت افزاری شامل فضا، تجهیزات و امکانات لازم را فراهم کنیم و هم در حوزه نرم افزاری، برنامه ریزی آموزشی و پرورشی و ارتقای کیفیت را مورد غفلت قرار ندهیم. 

معاون وزیر آموزش و پرورش با تاکید بر اینکه پایه و اساس اقتدار و مرجعیت علمی از آموزش و پرورش شروع می‌شود، تصریح کرد: تربیت نیروی انسانی کارآمد، فعال و کنشگر نیز در آموزش و پرورش شکل می‌گیرد و لذا باید توجه داشت که هم تولید علم و هم تربیت نیروی انسانی موثر و توانمند منوط به داشتن آموزش و پرورشی پویا و قدرتمند است. 

رییس سازمان مدارس و مراکز غیر دولتی و توسعه مشارکت‌های مردمی وزارت آموزش و پرورش با اشاره به اینکه نظام آموزش و پرورش در تمام دنیا ماموریت و اهداف مشخصی دارد، گفت: تعلیم و تربیت در کشور ما نیز دارای اهداف مشخص وتعیین شده‌ای است که همگی مدارس غیردولتی نیز موظف به حرکت در چارچوب‌های مشخص شده آن هستند و هیچ مدرسه غیر دولتی حق خروج از ساختار نظام تعلیم و تربیت رسمی کشور را ندارد و همه باید تابع سیاست‌های دستگاه آموزش و پرورش کشور حرکت کنند. 

به گزارش مرکز اطلاع‌رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش، معاون وزیر آموزش و پرورش با اشاره به تشکیل کمیته رصد، پایش و مداخله در سازمان مدارس و مراکز غیر دولتی و توسعه مشارکت‌های مردمی وزارت آموزش و پرورش، گفت: در این طرح کلیه مدارس غیر دولتی در سراسر کشور مورد رصد، تحلیل و بررسی قرار می‌گیرند تا با آسیب‌شناسی لازم بتوانیم نسبت به رفع مساله اقدام به موقع و صحیح انجام دهیم.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
فولاد حداد
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ