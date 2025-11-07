گودرزی در ابتدای این مراسم در جمع خبرنگاران با بیان اینکه این مجسمه حدود ۲۰ روز در میدان انقلاب خواهد بود، گفت: پس از آن در میدان آزادی قرار خواهد گرفت؛ این اثر که از فایبرگلاس ساخته شده و بیش از هفت متر ارتفاع دارد، طی سه ماه طراحی و اجرا شده است.

وی همچنین تصریح کرد: در کنار مجسمه، ماکت نمادین اثر و بازنمایی تصویری از ۱۳ پرده‌ی اقتدار ایران در محیط پیرامون میدان انقلاب نصب شده است.

گودرزی با بیان اینکه امروز یک نماد به نمادهای شهر اضافه می‌شود، اظهار کرد: این مجسمه و نماد نشان می‌دهد هر کسی خواسته به حریم ایران تجاوز کند در نهایت مجبور به زانو زدن مقابل ایران و ایرانیان شده است.

وی با بیان اینکه با مرور تاریخ می‌خواهیم بگوییم ملت ایران همیشه سرافراز است، ادامه داد: خوشبختانه استقبال خوبی از سوی شهروندان درخصوص این مراسم به عمل آمده است.

معاون خدمات شهری و محیط‌زیست شهردار تهران با اعلام اینکه ایده ساخت این مجسمه بعد از جنگ تحمیلی ۱۲ روزه شکل گرفت، یادآور شد: این مجسمه توسط پیام قانع ساخته شده است.

به گزارش شهر علیرضا نادعلی سخنگوی شورای اسلامی شهر تهران نیز در جمع خبرنگاران با بیان اینکه امشب شاهد یک رویداد میهنی هستیم، گفت: مراسم رونمایی از این مجسمه با طرحی زیبا در حال اجراست.

وی با بیان اینکه ایران پنج هزار ساله بارها در مقابل حملات دشمنان ایستاده است، خاطرنشان کرد: امپراتوری روم از فرسنگ‌ها دورتر به ایران حمله کرد و در نهایت در برابر ایران زانو زد که اتفاق بزرگی است. امروز هم می‌بینیم که ایران همچنان مقابل دشمنان ایستاده است؛ کمااینکه در جنگ ۱۲ روزه مقابل تجاوز اسرائیل و آمریکا شاهد این ایستادگی بودیم.

این مراسم با اجرای مصطفی راغب خواننده پاپ ادامه یافت و سپس همزمان با اجرای ارکستر سمفونیک تهران، از مجسمه زانوزنندگان برابر ایران رونمایی شد.