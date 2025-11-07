استاندار تهران:
احداث تصفیهخانه فاضلاب بهارستان از اولویتهای زیستمحیطی منطقه است
تصویب ۴۲ مصوبه شامل ۳۵ مصوبه عمرانی و ۷ مصوبه اقتصادی دستاورد سفر استاندار تهران به شهرستان بهارستان است.
به گزارش ایلنا، محمدصادق معتمدیان در حاشیه جلسه شورای توسعه و برنامهریزی استان تهران با محوریت شهرستان بهارستان که در پایان شانزدهمین سفر شهرستانی استاندار تهران برگزار شد، گفت: طبق روال سفرهای شهرستانی، از ماهها قبل مدیران دستگاههای اجرایی در حوزههای عمرانی و اقتصادی بهصورت میدانی در منطقه حضور یافتند، مشکلات را شناسایی و برای رفع آنها پیشنهادهایی ارائه کردند که در جلسه امروز به تصویب رسید.
معتمدیان با اشاره به وضعیت خاص بهارستان گفت: بهارستان از نظر وسعت کوچکترین و از نظر جمعیت، متراکمترین شهرستان کشور است، در حالیکه میانگین تراکم جمعیت کشور ۴۹ نفر در هر کیلومتر مربع است، در بهارستان بیش از ۹ هزار نفر در هر کیلومتر مربع ساکن هستند و این بارگذاری سنگین در دهههای گذشته موجب شده بسیاری از شاخصهای زیرساختی و خدماتی شهرستان پایینتر از میانگین کشوری باشد.
استاندار تهران در ادامه به مصوبات حوزه آموزش اشاره کرد و گفت: در راستای نهضت مدرسهسازی که از اولویتهای دولت و تأکیدات رئیسجمهور است، تصمیمات مهمی اتخاذ شد و با استفاده از ظرفیتهای خیرین، شهرداریها و وزارت آموزش و پرورش، روند احداث و تجهیز مدارس در بهارستان شتاب خواهد گرفت.
وی با اشاره به وضعیت حوزه بهداشت و درمان گفت: بهارستان یکی از شهرستانهایی است که سرانه درمانی مناسبی ندارد و احداث بیمارستان ۳۵۰ تختخوابی این شهرستان بهعنوان یکی از مدرنترین بیمارستانهای کشور در حال اجراست و تلاش میکنیم با حمایتهای ملی و استانی، زمان بهرهبرداری از آن کاهش یابد و پیگیری در تسریع تکمیل طرح بیمارستان انجام میشود.
معتمدیان افزود: علاوه بر بیمارستان، احداث خانههای بهداشت، مراکز سلامت جامعه و اورژانس نیز در دستور کار است و از ظرفیت منابع استانی، دانشگاه علوم پزشکی ایران و خیرین برای تأمین مالی این طرحها استفاده خواهد شد.
استاندار تهران تصریح کرد: در حوزه آب و فاضلاب نیز طرحهای مهمی در دست اجراست؛ از جمله احداث بیش از ۴۰ هزار مترمکعب مخازن ذخیره آب در قالب چهار پروژه که تا شش ماه آینده به بهرهبرداری میرسند، همچنین احداث تصفیهخانه فاضلاب بهارستان یکی از اولویتهای زیستمحیطی منطقه است.
وی ادامه داد: در بخش راهها نیز، تکمیل کمربند جنوبی بهارستان با هدف کاهش ترافیک شهری در دستور کار قرار گرفته و کمیتهای ویژه در سازمان مدیریت استان برای تعیین مدل مالی و تسریع در اجرای این پروژه تشکیل خواهد شد.
معتمدیان در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به توسعه زیرساختهای ارتباطی گفت: طرح توسعه اینترنت پرسرعت در چند شهر شهرستان تکمیل شده و مقرر شد سایر شهرها نیز تا پایان سال به شبکه اینترنت پرسرعت متصل شوند.
وی افزود: در حوزه اقتصادی نیز مسائل مربوط به شهرکهای صنعتی، مرزهای جغرافیایی و موضوعات مرتبط با توسعه اشتغال محلی بررسی و برای آنها مصوباتی با زمانبندی مشخص تصویب شد.
استاندار تهران در پایان گفت: در مجموع ۴۲ مصوبه شامل ۳۵ مصوبه عمرانی و ۷ مصوبه اقتصادی به تصویب رسید که مبنای اقدامات آینده دستگاههای اجرایی استان قرار خواهد گرفت و هدف ما توسعه متوازن، ارتقای کیفیت زندگی مردم و رفع عقبماندگیهای انباشته در شهرستان بهارستان است.