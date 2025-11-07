خبرگزاری کار ایران
دیدار استاندار تهران با خانواده شهید مهدی عباسیان

دیدار استاندار تهران با خانواده شهید مهدی عباسیان
استاندار تهران در پایان شانزدهمین سفر شهرستانی خود در شهرستان بهارستان، در منزل پدری شهید مهدی عباسیان از شهدای جنگ ۱۲ روزه حضور یافت.

به گزارش ایلنا، محمدصادق معتمدیان، استاندار تهران، شامگاه پنج شنبه و در پایان شانزدهمین سفر شهرستانی خود در شهرستان بهارستان، در منزل پدری شهید مهدی عباسیان از شهدای جنگ ۱۲ روزه حضور یافت و ضمن دیدار با پدر و مادر این شهید والامقام، با آنان گفت و گو کرد.

به گزارش روابط عمومی استانداری تهران، گفتنی است که شهید مهدی عباسیان سرباز وظیفه فراجا بود که در بمباران هوایی ستاد فراجا در تاریخ ۲۸ خرداد ۱۴۰۴ به فیض شهادت نائل آمد و پیکر پاکش با حضور گسترده شهروندان شهرستان شور عاشورایی بهارستان تشییع و در امامزاده لطیف(ع) نسیم شهر به خاک سپرده شد.

