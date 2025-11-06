دانشگاه آزاد خادم آستان حضرت معصومه (س) شد

به گزارش ایلنا از روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی، حکم «سازمان خادم» از سوی آستان مقدس حضرت معصومه (س) به دانشگاه آزاد اسلامی ابلاغ شد.

این حکم که در دیدار بیژن رنجبر رئیس دانشگاه آزاد اسلامی و آیت الله سعیدی تولیت آستان مقدس حضرت فاطمه معصومه (س) به دانشگاه آزاد اسلامی اختصاص یافت، شامل خدمت در حوزه‌های تخصصی مختلف علمی، آموزشی، پژوهشی، فناوری، فرهنگی و … می‌شود.

گفتنی است دانشگاه آزاد اسلامی اولین سازمان در کشور است که به افتخار خادمی آستان حضرت معصومه (س) نائل آمده است.

به موجب این ابلاغ سازمان مرکزى و کلیه موسسات و واحدهاى تابعه دانشگاه آزاد اسلامى در ایران و سایر کشورها از جمله اعضاء محترم هیات علمى، اساتید، کارکنان و دانشجویان براى مدت یکسال، مفتخر به ارائه خدمت برجسته به آستان مقدس حضرت فاطمه معصومه (س) با محوریت وظایف وماموریت هاى ذیل خواهند بود:

انجام اقدامات آموزشى، پژوهشی وفن آورانه مؤثر و روز آمد در تبیین شأن و شخصیت حضرت فاطمه معصومه (س) براى عموم دینداران، مسلمین و شیعیان جهان.

زیارت پژوهی، تولید علم و انجام پژوهش هاى کاربردى حول محور بقاع متبرکه مذهبى به ویژه حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه در شهر مقدس قم.

راه اندازی شبکه فنى، فرهنگی و تبلیغى جهت اجرا و ترویج طرح ملى خدمت یاران فاطمى در ایران اسلامی

