تمهیدات ترافیکی مراسم روز جمعه میدان انقلاب اعلام شد

به گزارش ایلنا، سرهنگ جهانشاه بهرام آبادی گفت: محدودیت تردد از ساعت ۱۷ فردا (جمعه) در مسیرهای منتهی به میدان انقلاب اسلامی اجرا می‌شود. این مسیرها شامل مسیر غرب به شرق خیابان آزادی از تقاطع زارع، طول خیابان انقلاب از تقاطع حضرت ولیعصر، مسیر جنوب به شمال خیابان کارگر از تقاطع جمهوری اسلامی و مسیر شمال به جنوب خیابان کارگر از بلوار کشاورز می‌شود.