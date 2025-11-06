خبرگزاری کار ایران
چمران تاکید کرد

پروژه فتح گره‌گشای ترافیک غرب تهران

پروژه فتح گره‌گشای ترافیک غرب تهران
رییس شورای اسلامی شهر تهران در بازدید از پروژه بزرگ میدان فتح، اتصال بزرگراه یادگار امام به بزرگراه فتح را یکی از حیاتی‌ترین حلقه‌های شبکه عبوری غرب تهران دانست.

به گزارش ایلنا به نقل از سایت شهر ، مهدی چمران امروز -پنج‌شنبه ۱۵ آبان‌ماه در بازدید میدانی از پروژه عمرانی میدان فتح و محور ارتباطی یادگار امام – جی، ضمن قدردانی از تلاش مهندسان و نیروهای اجرایی، روند پیشرفت این پروژه را مثبت و امیدبخش ارزیابی کرد و از تسریع عملیات برای بهره‌برداری نهایی آن در آینده نزدیک خبر داد.

در این بازدید که با حضور مدیران فنی و عمرانی شهرداری تهران و نمایندگان قرارگاه خاتم‌الانبیاء برگزار شد، رئیس شورای اسلامی شهر تهران از بخش‌های مختلف پروژه، از جمله محورهای ارتباطی منتهی به بزرگراه فتح، چپ‌گرد میدان آزادی و محدوده پادگان جی بازدید کرد و با توضیحات مهندسان مستقر در محل، در جریان جزئیات فنی و موانع اجرایی طرح قرار گرفت.

چمران در حاشیه این بازدید با اشاره به اهمیت راهبردی این پروژه در گره‌گشایی از ترافیک سنگین غرب تهران گفت: اتصال بزرگراه یادگار امام به بزرگراه فتح، حلقه‌ای حیاتی در تکمیل شبکه عبوری غرب تهران است.

وی افزود: میدان فتح و محور جی از پروژه‌های کلیدی شهر تهران است که بخش مهمی از اتصال بزرگراه یادگار امام به بزرگراه فتح را تشکیل می‌دهد و خوشبختانه با تلاش مهندسان و همکاری نهادهای مختلف، بخش عمده مسیر آماده بهره‌برداری شده است.

او افزود: مسیر عبور از خیابان آیت‌الله سعیدی به سمت میدان آزادی و چپ‌گرد آن، اکنون به صورت عملیاتی فعال شده و حرکت خودروها در این بخش به خوبی انجام می‌گیرد، اما ادامه مسیر و بخش‌های داخلی پادگان جی نیازمند همت و پیگیری بیشتر است تا در کوتاه‌ترین زمان تکمیل شود.

رئیس شورای اسلامی شهر تهران با اشاره به پیچیدگی‌های فنی پروژه و حجم هماهنگی‌های بین‌دستگاهی خاطرنشان کرد: بخش‌هایی از این طرح به دلیل وجود معارض‌هایی مانند کانال فیروزآبادی، کانال قلقلی، کابل‌های فشار قوی برق و اختلاف‌ تراز در مسیر، از سخت‌ترین مراحل اجرایی برخوردار بوده است اما با تلاش گروه‌های مهندسی و هم‌ترازی این خطوط، موانع عمده رفع شده است.

وی اظهار کرد: اجرای چنین عملیات‌هایی در بستر فعال شهری نیازمند برنامه‌ریزی دقیق و مشارکت چندجانبه است که خوشبختانه با همکاری ارتش، نیروی زمینی، وزارت دفاع و وزارت آموزش‌وپرورش، بسیاری از چالش‌ها برطرف شده و هماهنگی‌ها به ثمر نشسته است.

چمران تأکید کرد: این پروژه نه‌تنها موجب تسهیل رفت‌وآمد در محورهای غربی تهران خواهد شد، بلکه با تکمیل ادامه آن تا بزرگراه شهید بروجردی و جاده ساوه، نقشی اساسی در شبکه عبوری شهر ایفا می‌کند.

وی ضمن قدردانی از صبوری شهروندان منطقه جی گفت: میدان جی بیش از یک سال است که به دلیل عملیات عمرانی بسته شده و این امر مشکلاتی برای مردم ایجاد کرده، اما قطعاً پس از بهره‌برداری و بازگشایی مسیر، رفاه و سهولت تردد حاصل از اجرای این طرح، رنج این دوران را جبران خواهد کرد.

وی در پایان با قدردانی از مهندسان قرارگاه خاتم‌الانبیاء و معاونت فنی و عمرانی شهرداری تهران ابراز امیدواری کرد که با همت مضاعف تیم‌های اجرایی، این پروژه در کوتاه‌ترین زمان ممکن به پایان برسد و مردم شریف تهران از مزایای آن بهره‌مند شوند.

