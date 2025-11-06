خبرگزاری کار ایران
رئیس‌جمهور درگذشت چهار پاکبان شهرداری را تسلیت گفت

کد خبر : 1710496
رئیس جمهور درگذشت چهار تن از پاکبانان زحمتکش و بی‌ادعای شهرداری تهران را به خانواده‌های محترم آنان و همکارانشان در سازمان پسماند تسلیت گفت.

به گزارش ایلنا، مسعود پزشکیان در پیامی ضمن تسلیت درگذشت چهار تن از پاکبانان زحمتکش و بی‌ادعای شهرداری تهران در اثر بی‌احتیاطی راننده‌ای متخلف، برای خانواده‌های داغدار این عزیزان، در این مصیبت بزرگ صبر و اجر الهی طلب کرد.

به گزارش شهر، متن پیام رئیس جمهور به شرح زیر است؛

بسم الله‌ الرحمن الرحیم

حادثه دلخراش تصادف در بزرگراه فهمیده و جان باختن 4 تن از پاکبانان زحمتکش و بی‌ادعای شهرداری تهران را به خانواده‌های محترم آنان و همکارانشان در سازمان پسماند صمیمانه تسلیت عرض می‌کنم.

این عزیزان که در سحرگاهان برای پاکیزگی و بهداشت شهرمان تلاش می‌کردند، در حادثه‌ای ناگوار و در اثر بی‌احتیاطی راننده‌ای متخلف، جان خود را از دست دادند.

از خداوند متعال برای خانواده‌های داغدار این عزیزان، در این مصیبت بزرگ صبر و اجر الهی طلب می‌کنم و برای مصدومان این حادثه، آرزوی شفای عاجل دارم.

دکتر مسعود پزشکیان

رئیس‌ جمهوری اسلامی ایران

 

