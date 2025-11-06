به گزارش ایلنا، سرهنگ عباس کرمی‌راد اظهار کرد: در پی مراجعه تعدادی از افراد سالمند و بازنشسته به پلیس مترو مبنی بر اینکه با توجه به سالمند بودن و ناتوانی در خرید بلیط از پسر جوانی برای خرید کمک گرفته که این فرد بعد از خرید بلیط به‌جای تحویل کارت عابر خودشان در فرصتی مناسب، کارت دیگری را به آنها تحویل و با در دست داشتن کارت و رمز آن اقدام به خالی کردن حساب و موجودی آنها کرده است.

وی افزود: با اقدامات فنی پلیسی و بازبینی فیلم‌های دوربین مداربسته، هویت این سارق شناسایی و مشخص شد از افراد سابقه‌دار است و تصویر وی در اختیار همه پلیس‌های مستقر در ایستگاه‌های مترو قرار گرفت. روز چهارشنبه گذشته متهم در حالی که به همان روش قصد سرقت و کلاهبرداری از یکی از سالمندان را داشت شناسایی و بلافاصله زمین‌گیر و دستگیر شد و در بازرسی بدنی از وی تعداد ۲۰ کارت بانکی مسروقه از او کشف شد.

به گزارش شهر، سرهنگ کرمی‌راد خاطرنشان کرد: این متهم که به تازگی از زندان آزاد شده به جرم خود مبنی بر سرقت کلاهبرداری از سالمندان اعتراف کرد که حدود ۱۰ میلیارد ریال از این افراد سرقت کرده است و تعداد ۴۰ نفر از شاکیان وی تاکنون شناسایی شدند و تلاش در راستای شناسایی دیگر شاکیان ادامه دارد.

فرمانده یگان انتظامی مترو تهران به شهروندان توصیه کرد، از اعتماد به افراد ناشناس و قرار دادن کارت عابربانک و رمز آن به دیگر افراد خودداری کرده و در صورت رویت هرگونه موارد مشکوک و مظنون و یا وقوع هرگونه سرقت بلافاصله موارد را به پلیس مترو گزارش دهید.

