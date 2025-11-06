رستورانهای مکمل باید استانداردهای سازمان امور دانشجویان را داشته باشد
به گزارش ایلنا، امامعلی پور مدیرکل دفتر طرح و برنامه سازمان امور دانشجویان و مسئول اجرای طرح الگوی نوین تغذیه در نشست مدیران دانشجویی دانشگاههای سراسر کشور گفت: این طرح از ترم دوم سال تحصیلی ۴۰۳ -۴۰۴ به صورت آزمایشی در ۱۷ دانشگاه آغاز و از ابتدای همین ترم بیش از ۵۰ رستوران مکمل کار خود را در این دانشگاهها آغاز کردند و در برخی دانشگاهها حضور دانشجویان در رستورانهای مکمل به ۶۰ درصد هم رسیده است.
امامعلی اظهار امیدواری کرد: تا آخر سال تعداد دانشگاههای دارای رستوران مکمل از ۱۷ دانشگاه به ۷۰ دانشگاه افزایش یابد.
امامعلی پور با اشاره به اهداف این نشست و برگزاری این پنل گفت: ما نیاز داشتیم که مدیران دانشجویی با الزامات رستورانهای مکمل و انواع قراردادها آشنا شوند.
وی گفت: برای ایجاد رستورانهای مکمل قراردادهای مختلفی وجود دارد ، از جمله B.O.T ، اذن در انتفاع که دانشگاهها با توجه به وضعیت خود یکی از این قراردادها را انتخاب میکنند.
امامعلی پور، یکی از مزیتهای این طرح را همکاری سازمان امور دانشجویان با دانشگاهها عنوان کرد و گفت: قراردادها و آنالیز در قراردادها و امکانات سخت افزاری و نرمافزاری آنها بررسی و بر اساس وضعیت دانشگاه پیشنهادات لازم ارائه میشود و انتظار داریم تا پایان سال، ۷۰ دانشگاه تحت پوشش این طرح قرار گیرند.
وی با بیان اینکه استقبال دانشگاهها از این طرح مطلوب بوده است تصریح کرد: دانشجو تنوع را دوست دارد و بر اساس وضعیت مالی خود غذا را انتخاب و در کنار اینها از دانشجویان کم بضاعت حمایت میشود.
مدیرکل دفتر طرح و برنامه سازمان امور دانشجویان و مسئول اجرای طرح الگوی نوین تغذیه، کمک بخش خصوصی به دانشگاهها برای ایجاد رستوران را از دیگر مزیتهای اجرای این طرح عنوان کرد.
به گزارش سازمان امور دانشجویان، امامعلی گفت : دانشگاه سمنان در زمینه رستورانهای مکمل از دانشگاههایی است که بهترین شرایط را خصوصاً در قراردادهای B.O.T دارد و هم اکنون دو رستوران فعال دارد.
وی گفت: دانشگاه سمنان در قالب این طرح با واگذاری زمین برای ساخت رستوران با بهترین شرایط اقدام کرده است و به راحتی با پیمانکار همکاری میکند و در این زمینه، دانشگاه سمنان رتبه بالا را داراست، که جا دارد از مدیریت دانشگاه تشکر کنیم.