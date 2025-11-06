بازدید مدیرکل بازرسی وزارت بهداشت از دانشگاه علوم پزشکی آبادان/ تأکید بر ارتقای خدمات مردمی

به گزارش ایلنا، دکتر احمدرضا ریحانی، مدیرکل بازرسی و مدیریت عملکرد وزارت بهداشت‌که سرپرستی پایش عملکرد دانشگاه علوم پزشکی آبادان را برعهده دارد، در جریان این بازدید اظهار کرد: رویکرد اداره کل بازرسی و مدیریت عملکرد وزارت بهداشت در این بازدیدها آن است که اقدامات و فعالیت‌های انجام‌شده در دانشگاه‌ها مجدداً بررسی شود تا بتوانیم نقاط قوت و زمینه‌های قابل بهبود را شناسایی و تقویت کنیم.

وی با تأکید بر اینکه وظیفه اصلی وزارت بهداشت ارائه خدمات مطلوب به مردم است، افزود: به همین دلیل، هرآنچه مربوط به خدمات‌رسانی به مردم است، در این بازدیدها به‌طور ویژه مورد توجه قرار دارد تا بتوانیم با اصلاح فرآیندها، کیفیت خدمات را ارتقا دهیم.

دکتر ریحانی ادامه داد: ستاد دانشگاه، معاونت‌های بهداشت، درمان، آموزش، دانشجویی، توسعه، همچنین حوزه‌های ابنیه، فضای فیزیکی و ساخت‌وساز بیمارستان‌ها با حضور کارشناسان متخصص هر بخش مورد ارزیابی مجدد قرار خواهند گرفت.

وی خاطرنشان کرد: کارکنان دانشگاه نیز بخشی از مردم هستند و مشکلاتی دارند که بخشی از آنها با اصلاح فرآیندهای داخلی قابل حل است و بخشی دیگر نیازمند تصمیمات سطح کلان، از جمله اقدام وزیر یا ارائه لایحه به مجلس و تعامل با نمایندگان است که این موارد نیز در دستور پیگیری قرار دارد.

به گزارش وبدا، مدیرکل بازرسی و مدیریت عملکرد وزارت بهداشت تصریح کرد: نکته مثبتی که در بازدید از دانشگاه علوم پزشکی آبادان مشاهده شد، حضور نیروهای توانمند و پرتلاشی است که در این مجموعه به مردم خدمت می‌کنند. تلاش ارزشمند تمامی کارمندان، مسئولان، رئیس و معاونان دانشگاه مشهود بود. در پایان نیز نتایج بازدید، شامل نقاط قوت و زمینه‌های قابل بهبود، در گزارشی رسمی به دانشگاه ارائه خواهد شد.