به گزارش ایلنا، این آیین‌نامه با پیشنهاد سازمان حفاظت محیط‌زیست در تاریخ ۵ آبان ۱۴۰۴ به تصویب رسیده و از طریق کارگروه تعیین مصادیق طرح‌های مشمول ارزیابی راهبردی محیط‌زیستی اجرایی خواهد شد. دبیرخانه این کارگروه در سازمان حفاظت محیط‌زیست مستقر است.

این آیین‌نامه در ۱۰ ماده تدوین و تصویب شده است. بر اساس آن، سازمان حفاظت محیط‌زیست با همکاری دستگاه‌های اجرایی، موظف است دستورالعمل‌های تدوین گزارش‌های ارزیابی راهبردی محیط‌زیستی را ظرف شش ماه از تاریخ ابلاغ این آیین‌نامه تهیه و از طریق سامانه جامع محیط‌زیست (iranemp.ir) و سامانه ملی قوانین و مقررات به‌صورت عمومی منتشر کند.



همچنین، طبق مفاد آیین‌نامه، دستگاه‌های اجرایی مکلف‌اند طرح‌های کلان توسعه‌ای خود را در *مرحله پیدایش طرح* و در چارچوب احکام این آیین‌نامه و دستورالعمل‌های مربوطه، تحت ارزیابی راهبردی محیط‌زیستی قرار داده و گزارش آن را برای تأیید به سازمان حفاظت محیط‌زیست ارسال کنند.



به گزارش روابط‌عمومی سازمان حفاظت محیط‌زیست، در ادامه آیین‌نامه تصریح شده است که مسئولیت اجرای مفاد آیین‌نامه بر عهده بالاترین مقام دستگاه اجرایی ذی‌ربط بوده و سازمان حفاظت محیط‌زیست موظف است گزارش عملکرد سالانه را حداکثر سه ماه پس از دریافت گزارش‌های موضوع ماده (۹) این آیین‌نامه، تهیه و به سازمان برنامه و بودجه کشور ارائه کند.

همچنین، مؤسسات عمومی غیردولتی که به هر نحو از منابع عمومی کشور استفاده می‌کنند، بر اساس بند (پ) ماده (۱) قانون برنامه هفتم، مشمول احکام این آیین‌نامه خواهند بود.

