برنامه جامع مقابله با پدیده گردوغبار به تصویب هیات وزیران رسید

با پیشنهاد سازمان حفاظت محیطزیست و مطابق با قانون برنامه هفتم پیشرفت کشور، برنامه جامع مقابله با پدیده گردوغبار به منظور مدیریت این پدیده به تصویب هیات وزیران رسید.
به گزارش ایلنا، این برنامه با هدف کاهش آثار منفی محیطزیستی، اقتصادی، اجتماعی، بهداشتی ناشی از آن در تاریخ سیام مهر ماه ۱۴۰۴ به تصویب رسید.
مهار و کاهش منابع داخلی تولید گردوغبار، افزایش تعاملات و رایزنیهای بین المللی، ارتقای ظرفیت نهادی، مدیریتی و اجرایی کشور و تقویت تاب آوری از جمله اهداف کلان این برنامه خواهد بود.
به گزارش روابط عمومی سازمان حفاظت محیط زیست، همچنین تحکیم نظام حکمرانی یکپارچه و کارآمد سیاستگذاری و هماهنگی مدیریت پدیده گردوغبار و ایجاد و نهادینه سازی نظام یکپارچه داده، پایش و پیش آگاهی رخدادهای گردوغبار و مستندسازی آن از جمله راهبردهای این برنامه در مراحل اجرایی خواهد بود.