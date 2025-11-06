خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

با پیشنهاد سازمان حفاظت محیط‌زیست؛

برنامه جامع مقابله با پدیده گردوغبار به تصویب هیات وزیران رسید

برنامه جامع مقابله با پدیده گردوغبار به تصویب هیات وزیران رسید
کد خبر : 1710429
لینک کوتاه کپی شد.

با پیشنهاد سازمان حفاظت محیط‌زیست و مطابق با قانون برنامه هفتم پیشرفت کشور، برنامه جامع مقابله با پدیده گردوغبار به منظور مدیریت این پدیده به تصویب هیات وزیران رسید.

به گزارش ایلنا، این برنامه با هدف کاهش آثار منفی محیط‌زیستی، اقتصادی، اجتماعی، بهداشتی ناشی از آن در تاریخ سی‌ام مهر ماه ۱۴۰۴ به تصویب رسید.
 
مهار و کاهش منابع داخلی تولید گردوغبار، افزایش تعاملات و رایزنی‌های بین المللی، ارتقای ظرفیت نهادی، مدیریتی و اجرایی کشور و تقویت تاب آوری از جمله اهداف کلان این برنامه خواهد بود.
 
به گزارش روابط عمومی سازمان حفاظت محیط زیست،  همچنین تحکیم نظام حکمرانی یکپارچه و کارآمد سیاستگذاری و هماهنگی مدیریت پدیده گردوغبار و ایجاد و نهادینه سازی نظام یکپارچه داده، پایش و پیش آگاهی رخدادهای گردوغبار و مستندسازی آن از جمله راهبردهای این برنامه در مراحل اجرایی خواهد بود.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
فولاد حداد
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ