خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

استاندار تهران مطرح کرد:

مجمع خیرین کشور محور هم‌افزایی ملی، در حل چالشهای اجتماعی

مجمع خیرین کشور محور هم‌افزایی ملی، در حل چالشهای اجتماعی
کد خبر : 1710398
لینک کوتاه کپی شد.

استاندار تهران با اشاره به جایگاه مجمع خیرین کشور گفت: این نهاد مردمی محور هم‌ افزایی ملی در رفع مشکلات و چالشهای اجتماعی بوده و نقش مهمی در تحقق عدالت و توسعه اجتماعی ایفا می‌کند.

به گزارش ایلنا، محمدصادق معتمدیان، استاندار تهران در جلسه مجمع خیرین کشور با اشاره به نقش مؤثر خیرین در توسعه اجتماعی کشور گفت: اگر همراهی خیرین نباشد، دولت به‌تنهایی قادر به حل مشکلات نخواهد بود، زیرا رفع بسیاری از مسائل امروز، به ویژه در حوزه‌های سلامت، آموزش و زیرساخت، نیازمند همدلی و عزم ملی است.

وی با بیان اینکه استان تهران در برخی شاخص‌ها و سرانه‌ها در ردیف استان‌های محروم کشور قرار دارد، افزود: در حال حاضر با چالشهایی همچون کمبود آب، مشکلات مدرسه‌سازی و مهاجرت‌پذیری بالا مواجهیم که برای همه این حوزه‌ها، برنامه‌ریزی‌های لازم صورت گرفته و طرحهای اجرایی در حال انجام است.

معتمدیان با اشاره به اهمیت مسائل اجتماعی در پایتخت افزود: به دلیل گستردگی موضوعات اجتماعی، ساختار مستقلی در استانداری تهران برای این حوزه ایجاد شده است تا هماهنگی و پیگیری امور با دقت بیشتری انجام شود.

استاندار تهران، همچنین از آمادگی این نهاد برای گسترش همکاری با خیرین خبر داد و گفت: به حوزه اجتماعی استانداری ابلاغ خواهم کرد که از ظرفیت مجمع خیرین کشور استفاده کند.

معتمدیان افزود: همچنین استانداری تهران آماده است در نشستی با حضور مدیران ارشد خود، میزبان اعضای مجمع خیرین کشور باشد تا زمینه‌ همکاریهای مشترک در حوزه‌های مختلف بررسی شود.

 

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
فولاد حداد
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ