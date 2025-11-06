استاندار تهران مطرح کرد:
مجمع خیرین کشور محور همافزایی ملی، در حل چالشهای اجتماعی
استاندار تهران با اشاره به جایگاه مجمع خیرین کشور گفت: این نهاد مردمی محور هم افزایی ملی در رفع مشکلات و چالشهای اجتماعی بوده و نقش مهمی در تحقق عدالت و توسعه اجتماعی ایفا میکند.
به گزارش ایلنا، محمدصادق معتمدیان، استاندار تهران در جلسه مجمع خیرین کشور با اشاره به نقش مؤثر خیرین در توسعه اجتماعی کشور گفت: اگر همراهی خیرین نباشد، دولت بهتنهایی قادر به حل مشکلات نخواهد بود، زیرا رفع بسیاری از مسائل امروز، به ویژه در حوزههای سلامت، آموزش و زیرساخت، نیازمند همدلی و عزم ملی است.
وی با بیان اینکه استان تهران در برخی شاخصها و سرانهها در ردیف استانهای محروم کشور قرار دارد، افزود: در حال حاضر با چالشهایی همچون کمبود آب، مشکلات مدرسهسازی و مهاجرتپذیری بالا مواجهیم که برای همه این حوزهها، برنامهریزیهای لازم صورت گرفته و طرحهای اجرایی در حال انجام است.
معتمدیان با اشاره به اهمیت مسائل اجتماعی در پایتخت افزود: به دلیل گستردگی موضوعات اجتماعی، ساختار مستقلی در استانداری تهران برای این حوزه ایجاد شده است تا هماهنگی و پیگیری امور با دقت بیشتری انجام شود.
استاندار تهران، همچنین از آمادگی این نهاد برای گسترش همکاری با خیرین خبر داد و گفت: به حوزه اجتماعی استانداری ابلاغ خواهم کرد که از ظرفیت مجمع خیرین کشور استفاده کند.
معتمدیان افزود: همچنین استانداری تهران آماده است در نشستی با حضور مدیران ارشد خود، میزبان اعضای مجمع خیرین کشور باشد تا زمینه همکاریهای مشترک در حوزههای مختلف بررسی شود.