افزایش نسبی دمای تهران تا اوایل هفته آینده

به گزارش ایلنا، بر پایه واکاوی الگوهای همدیدی و بررسی نقشه‌های پیش‌یابی، طی پنج روز آینده وضعیت جوی استان تهران، آسمان صاف تا کمی ابری و همراه با وزش باد ملایم پیش‌بینی می‌شود.

همچنین از بعدازظهر امروز (۱۵ آبان) به دلیل سکون نسبی جو و عدم وزش باد قابل‌ ملاحظه، در مناطق پرتردد شهری در بعضی ساعت‌ها، افزایش نسبی آلاینده‌ها و کاهش کیفیت هوا مورد انتظار است.

بنابر اعلام اداره‌ کل هواشناسی استان تهران، از روز پنج‌شنبه تا یکشنبه (۱۵ تا ۱۸ آبان) افزایش نسبی دما پیش‌بینی می‌شود.

آسمان تهران فردا (۱۶ آبان) صاف و غبار محلی با حداقل دمای ۱۰ و حداکثر دمای ۲۰ درجه سانتیگراد و طی شنبه (۱۷ آبان) صاف و غبار محلی با حداقل دمای ۱۱ و حداکثر دمای ۲۱ درجه سانتیگراد پیش‌بینی می‌شود.

