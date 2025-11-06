تردد در تمامی معابر پایتخت عادی و روان است

خبرگزاری کار ایران
رئیس مرکز جامع اطلاع رسانی برخط پلیس راهنمایی و رانندگی تهران بزرگ، از ترافیک عادی و روان در اکثر معابر و بزرگراه‌های پایتخت خبر داد.

به گزارش  ایلنا، سرهنگ علی اصغر شریفی، رئیس مرکز جامع اطلاع رسانی برخط پلیس راهور تهران بزرگ، با اشاره به وضعیت ترافیک خیابان‌ها و بزرگراه‌های حال حاضر تهران گفت: هم اکنون وضعیت تردد در معابر و بزرگراه‌ها پایتخت عادی است در معابر خلوت صبحگاهی، هیچ بار ترافیکی مشاهده نشده و اما پیش بینی می‌شود که از عصرگاه تا ساعات پایانی شب در برخی از خیابان‌ها شاهد افزایش حجم ترافیک باشیم.

شریفی افزود: طبق قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی در صورتیکه راننده با سرعت بیش از حد مجاز، رانندگی نماید؛ مشمول اعمال قانون شده، این اعمال قانون برای جلوگیری از بروز سوانح رانندگی می‌باشد؛ چرا که تردد با سرعت زیاد احتمال وقوع تصادفات را افزایش یافته در نتیجه ایمنی خود و دیگران به خطر می‌افتاد.

وی در ادامه با بیان کردن این موضوع مهم که لازم است از سرعت و سبقت غیرمجاز در تمام ساعات شبانه روز در معابر خلوت پایتخت خودداری شود، گفت: تیم‌های پلیس راهور تهران بزرگ در تمامی تقاطع‌ها، معابر و میادین شهر تهران به جهت کنترل سرعت‌ها و سبقت‌ها حضور دارند. همچنین علاوه بر آن مرکز هوشمند کنترل ترافیک پلیس راهور نیز نسبت به رصد آنلاین معابر و برخورد با تخلفات احتمالی اقدام می‌کند.

رئیس مرکز جامع اطلاع رسانی پلیس راهور تهران بزرگ در خاتمه به موتورسیکلت سواران نیز توصیه کرد: مانند همیشه از موتور سواران و ترک نشینان این وسیله نقلیه تقاضا داریم؛ ضمن استفاده از کلاه ایمنی و با رعایت قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی با سرعت مطمئنه و آرامش خاطر در معابر تردد کنند.

 

 

