خبرگزاری کار ایران
سرخط خبرها :
دوره ۶۰ ساعته آتش‌نشان داوطلب در تهران آغاز شد

سازمان آتش‌نشانی تهران دوره «آتش‌نشان داوطلب سطح B» را با آموزش تئوری حریق، کار با پمپ و عملیات عملیاتی برای علاقه‌مندان برگزار می‌کند.

به گزارش  ایلنا، سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی تهران دوره «آتش‌نشان داوطلب سطح B» را به مدت ۶۰ ساعت برگزار می‌کند. این دوره آموزشی توسط اداره آموزش شهروندی معاونت فرهنگی و اجتماعی سازمان آتش‌نشانی تهران در حال اجراست.

فراگیران در این دوره با مباحث تخصصی آتش‌نشانی از جمله تئوری حریق، کار با پمپ‌های آتش‌نشانی، لوله و آبرسانی، نردبان‌های دستی و عملیات عملیاتی آشنا می‌شوند. دوره مذکور روزهای شنبه تا دوشنبه و به مدت ۴ هفته ادامه خواهد داشت.

علاقه‌مندان می‌توانند برای کسب اطلاعات بیشتر و مشاهده مطالب آموزشی به کانال‌های رسمی سازمان آتش‌نشانی مراجعه کنند، همچنین تماس با شماره‌های ۰۲۱۶۴۳۲۳۲۳۲ و ۰۲۱۴۴۶۷۲۱۶۶ در طول هفته به غیر از ایام تعطیل، برای دریافت اطلاعات تکمیلی امکان‌پذیر است.

 

 

 

 

