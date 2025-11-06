به گزارش ایلنا، سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی تهران دوره «آتش‌نشان داوطلب سطح B» را به مدت ۶۰ ساعت برگزار می‌کند. این دوره آموزشی توسط اداره آموزش شهروندی معاونت فرهنگی و اجتماعی سازمان آتش‌نشانی تهران در حال اجراست.

فراگیران در این دوره با مباحث تخصصی آتش‌نشانی از جمله تئوری حریق، کار با پمپ‌های آتش‌نشانی، لوله و آبرسانی، نردبان‌های دستی و عملیات عملیاتی آشنا می‌شوند. دوره مذکور روزهای شنبه تا دوشنبه و به مدت ۴ هفته ادامه خواهد داشت.

علاقه‌مندان می‌توانند برای کسب اطلاعات بیشتر و مشاهده مطالب آموزشی به کانال‌های رسمی سازمان آتش‌نشانی مراجعه کنند، همچنین تماس با شماره‌های ۰۲۱۶۴۳۲۳۲۳۲ و ۰۲۱۴۴۶۷۲۱۶۶ در طول هفته به غیر از ایام تعطیل، برای دریافت اطلاعات تکمیلی امکان‌پذیر است.

