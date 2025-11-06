ساخت مدارس، سرمایه ای ماندگار برای کشور است

به گزارش ایلنا،علیرضا کاظمی روز پنجشنبه در آیین افتتاح مدرسه دکتر نسرین نصیری طوسی در اردکان یزد با قدردانی از خیرین و دست‌اندرکاران این پروژه، نقش مشارکت‌های مردمی در ارتقای کیفیت آموزش و پرورش را کلیدی دانست و گفت: چنین اقداماتی موجب پیشرفت و توسعه پایدار جامعه خواهد شد.

وی ادامه داد : قد و اندازه هر جامعه‌ای به اندازه توجه آن به آموزش و پرورش است و هر اندازه که به این بخش مهم توجه شود، میزان توسعه و پیشرفت جامعه نیز افزایش می‌یابد.

وزیر آموزش و پرورش همچنین از تلاش‌های خیرین و بانیان اصلی ساخت مدرسه قدردانی کرد و افزود: حضور خیرین مانند آقای نصیری و شرکت‌های حامی سبب شد که این فضای آموزشی زیبا و مجهز با نمازخانه وسیع، سالن اجتماعات بزرگ و کلاس‌های استاندارد امروز آماده بهره‌برداری شود.

وی یادآور شد: این حرکت، نمونه‌ای از باقیات‌الصالحات است که برای آینده دانش‌آموزان و پیشرفت کشور اثرگذار خواهد بود.

کاظمی تأکید کرد: صدای معلمان همیشه شنیده می‌شود و تلاش ما بر این است که با همکاری مجلس و دولت، شرایط معیشتی و حرفه‌ای آنان بهبود یابد؛ بهبود وضعیت آموزش و پرورش نیازمند صبر، برنامه‌ریزی و حمایت مستمر است.

وزیر آموزش و پرورش در پایان با اشاره به اهمیت مشارکت مردم و خیرین، گفت: دانش‌آموزان امروز، آینده‌سازان کشور هستند و هر مدرسه صالح و مجهزی که ساخته می‌شود، سرمایه‌ای برای توسعه و پیشرفت جامعه و کشور محسوب می‌شود.

مدرسه دکتر نسرین نصیری طوسی امروز با حضور وزیر آموزش و پرورش افتتاح شد؛ این مدرسه در ۲ طبقه در وسعت سه هزار متر مربع و زیربنای ۲ هزار و ۱۰۰ متر مربع و با صرف هزینه ۴۲۰ میلیارد ریال توسط خیر دکتر بتول ضیا اردکانی به یاد فرزندش به بهره برداری رسید.

وزیر آموزش و پرورش برای افتتاح چند طرح آموزشی و حضور در شورای آموزش و پرورش، امروز پنجشنبه به یزد سفر کرد.

انتهای پیام/