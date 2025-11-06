هشدار پلیس فتا درباره افزایش کپیبرداری از کارتبانکی
معاون فرهنگی و اجتماعی پلیس فتا فراجا درباره افزایش موارد کپیبرداری از کارتهای بانکی در نقاط پرتردد کشور هشدار داد.
به گزارش ایلنا، سرهنگ جواد مختار رضایی، معاون فرهنگی و اجتماعی پلیس فتا فراجا با اشاره به افزایش گزارشهای مردمی درباره برداشتهای غیرمجاز از حسابها گفت: در ماههای اخیر بهویژه در مناطق مسافرپذیر کشور، شاهد افزایش مواردی بودهایم که افراد سودجو با روشهای ظاهراً ساده و روزمره اقدام به کپیبرداری از کارتهای بانکی شهروندان کردهاند.
وی افزود: بیشترین موارد گزارششده مربوط به معابر عمومی، ورودی و خروجی شهرهای گردشگری، پمپبنزینها و برخی واحدهای صنفی سیار است. متأسفانه در این فضاها افراد بهراحتی کارت بانکی خود را برای انجام تراکنش در اختیار فروشندگان یا اپراتورهای غیررسمی قرار میدهند و فرصت کلاهبرداری فراهم میشود.
سرهنگ رضایی ادامه داد: در برخی موارد مشاهده شده است که افراد متقلب خود را بهعنوان پیک رستوران یا فروشنده موقت معرفی میکنند و پس از جلب اعتماد، با استفاده از دستگاههای اسکیمر یا روشهای مشابه، اطلاعات کارتبانکی مشتریان را سرقت میکنند.
وی تصریح کرد: بررسیهای پلیس نشان میدهد اغلب این جرایم بهصورت گروهی و سازمانیافته انجام میشود و هر عضو باند نقش مشخصی دارد. یکی مسئول دریافت کارت، دیگری ثبت اطلاعات و فرد سوم برداشت از حساب است.
معاون فرهنگی و اجتماعی پلیس فتا تأکید کرد: از شهروندان درخواست میشود هنگام پرداخت در پمپبنزین یا سایر اماکن عمومی، کارت را شخصاً در دستگاه بکشند و رمز را وارد کنند. در صورت مشاهده هرگونه مورد مشکوک، سریعاً مراتب را از طریق سایت پلیس فتا به نشانی www.cyberpolice.ir یا مرکز فوریتهای پلیسی ۱۱۰ گزارش دهند.
وی در پایان گفت: استفاده از رمز یکبار مصرف، بررسی منظم تراکنشهای بانکی و نگهداری کارت در محل امن، از مؤثرترین راههای پیشگیری از برداشتهای غیرمجاز است.