یک انتصاب در سازمان حفاظت محیط زیست
سید مجید میر غضنفری بهموجب حکمی از سوی رئیس سازمان حفاظت محیط زیست، بهعنوان مشاور رئیس سازمان در امور شبکههای اجتماعی و پایش تخلفات حوزه حیاتوحش در فضای مجازی منصوب شد.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی سازمان حفاظت محیط زیست، طی حکمی از سوی شینا انصاری، سید مجید میرغضنفری بهعنوان مشاور رئیس سازمان در امور شبکههای اجتماعی و پایش تخلفات حوزه حیاتوحش در فضای مجازی منصوب شد.
در این حکم با اشاره به تعهد، تخصص و تجارب ارزشمند مجید میرغضنفری، بر ضرورت ارتقای نظام پایش و تحلیل فعالیتهای مرتبط با تخلفات حوزه حیات وحش در فضای مجازی تأکید شده است.
همچنین بهرهگیری از ظرفیتهای سازمان، توسعه هماهنگیهای بین بخشی و استفاده از توان کارشناسی برای پیشگیری، شناسایی و مقابله با تخلفات زیستمحیطی و سوءاستفاده از حیات وحش در فضای مجازی از جمله محورهای مأموریت وی عنوان شده است.
در این حکم آمده است: «افزایش آگاهی عمومی، ارتقای فرهنگ حفاظت از محیط زیست، و کاهش ترویج اقدامات مغایر با قوانین و ارزشهای زیستمحیطی در شبکههای اجتماعی از اولویتهای کاری این حوزه خواهد بود.»