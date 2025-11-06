یه گزارش ایلنا، محسن بابایی در گفت‌وگو با روابط عمومی ستاد مبارزه با موادمخدر درباره عوارض استفاده از ماده مخدر گل اظهار کرد: گل جزو مواد روان‌گردان به حساب می‌آید؛ مواد روان‌گردان نیز خود به دو دسته سنتی و صنعتی تقسیم‌بندی می‌شوند.

عضو هیأت علمی دانشگاه پلیس با اشاره مواد روان‌گردان سنتی، افزود: مواد روان‌گردان سنتی در طبیعت وجود داشته و به صورت ذاتی در بطن برخی از گیاهان وجود دارد که معروف‌ترین آن «شاهدانه» (کانابیس ساتیوا) است.

وی تصریح کرد: کانابیس ساتیوا به صورت طبیعی رشد می‌کند و گل و برگ دارد همچنین THC یا «تتراهیدروکانابینول» در گونه مؤنث این گیاه بیشتر است.

بابایی با بیان اینکه تتراهیدروکانابینول معمولاً در کرک‌های غدوی در بوته وجود دارد، گفت: در بحث بوته شاهدانه نیز ما می‌گوییم که این گیاه ساقه، برگ و سرشاخه دارد و هرچه به سمت سرشاخه گل برویم و کرک‌های بیشتری وجود داشته باشد، مقدار THC بیشتر است.

عضو هیأت علمی دانشگاه پلیس با بیان اینکه اثر یک ماده روان‌گردان به میزان THC آن بستگی دارد، عنوان کرد: هر چه میزان THC بیشتر باشد، اثر روان‌گردان آن ماده مخدر نیز بیشتر خواهد بود و بدیهی است آن نوع استحصال از شاهدانه که در آن درصد بیشتری از کرک‌ها و سرشاخه وجود داشته باشد، شامل میزان بالاتری از THC خواهد بود.

این استاد دانشگاه با بیان اینکه بیشترین استحصالات از گیاه شاهدانه شامل حشیش، ماری‌جوانا (گِرس)، گل، بنگ، روغن حشیش و چرس است، گفت: هر کدام از این مواد از قسمت خاصی از گیاه شاهدانه استحصال می‌شوند.

وی متذکر شد: به طور مثال گل از قسمت سرشاخه شاهدانه برداشت و استحصال می‌شود یا مثلاً روغن حشیش از تقطیر خود حشیش به دست آمده، ماده مؤثر آن استحصال شده و مقدار THC این روغن پنج تا ۱۵ برابر خود حشیش غلظت دارد.

رئیس گروه علوم پزشکی دانشگاه پلیس درباره عوارض مخدر گل نیز گفت: گل در قسمت ادراکی مغز اثر می‌گذارد همچنین THC آن دارای اثرات خطرناک کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت است؛ مصرف‌کننده گل در کوتاه‌مدت دچار توهم شنیداری و دیداری و خیره شدن به یک نقطه، عدم ثبات رفتاری اعم از شجاعت یا ترس بی‌دلیل و شادی و غم بی‌مورد، احساس پرواز و عدم تشخیص فاصله خواهد شد.

عضو هیأت علمی دانشگاه پلیس به اثرات میان‌مدت مصرف گل نیز اشاره و بیان کرد: مصرف‌کنندگان گل در میان‌مدت دچار اشتهای کاذب خواهند شد به طور مثال ولع به خوردن شیرینی تر پیدا می‌کنند.

این استاد دانشگاه افزود: مصرف‌کنندگان TCH به هر فرم آن در بلندمدت دچار اختلالات تنفسی، جنسی، مشکلات بینایی، از بین رفتن حافظه و از دست رفتن سلول‌های خاکستری مغز خواهند شد.

بابایی با بیان اینکه مخدر گل یا سایر مواد این‌چنینی و کانابینوئیدها، طبیعی نیستند، گفت: تقریباً سه هزار قبل کانابینوئیدهای سنتی مصرف می‌شده اما اکنون مشکل اصلی که با آن گریبان‌گیر هستیم، کانابینوئیدهای صنعتی است.

عضو هیأت علمی دانشگاه پلیس یادآور شد: کانابینوئیدهای صنعتی که با اسامی مختلف به بازار می‌آیند به این نحو نیستند که به طور مثال THC مشخصی داشته باشند و تولیدکننده شاید THC را با غلظت مشخص به بافت گیاهی اسپری کند.

این استاد دانشگاه با بیان اینکه روان‌گردان‌های جدید یا همان NPSها دسته مستقلی هستند و طبقه‌بندی جداگانه‌ای دارند، گفت: به طور مثال اکنون کنستانتره ماری‌جوانا را درست می‌کنند به این صورت که از حشیش کنستانتره‌ای به نام عسل یا کره تهیه می‌کنند و آن را با گاز بوتان مخلوط کرده که ۴۰ تا ۸۰ درصد THC دارد درحالیکه در بافت‌های سنتی هر کاری را هم انجام دهید نمی‌توانیم این میزان THC داشته باشید.

عضو هیأت علمی دانشگاه پلیس با بیان اینکه اکنون ماده «کِمیکال»، «بنزای» یا «پیکو» به نام کانابینوئید صنعتی شناخته می‌شوند، گفت: این مواد مخدر را در بافت صنعتی تولید کرده و روی بافت گیاهی اسپری کرده‌اند و به نام گل می‌فروشند درصورتیکه گل نیستند یا به طور مثال بافت ماده مخدر کمیکال شبیه گیاه است اما در حقیقت گیاه نیست و NPS است که در دسته کانابینوئیدها بوده یا بنزای نیز بافت گیاهی است که اثرات شبیه THC دارد اما بسیار خطرناک‌تر و قوی‌تر است.

