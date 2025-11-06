منشور حقوق بشر کوروش جهانی شد
در رویدادی تاریخی که دقایقی پیش ۶ نوامبر ۲۰۲۵ برابر با ۱۵ آبان ۱۴۰۴، در صحن چهلوسومین کنفرانس عمومی یونسکو در سمرقند به ثبت رسید، «استوانه کوروش کبیر» بهعنوان یکی از نخستین منشورهای حقوق بشر جهان به رسمیت شناخته شد و از سوی کشورهای عضو یونسکو مورد تأیید قرار گرفت.
این رخداد همزمان با برگزاری روز ششم نوامبر ۲۰۲۵ (۱۵ آبان ۱۴۰۴) در سمرقند اعلام شد؛ همانجایی که هیئت ایرانی به ریاست دکتر حسین سیمایی، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری و رئیس کمیسیون ملی یونسکو در ایران، دکتر احمد پاکتچی، سفیر و نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران و دکتر حسن فرطوسی، دبیرکل کمیسیون ملی یونسکو در ایران در یونسکو با تلاشهای بیوقفه زمینه طرح و تصویب این سند را فراهم کردند.
این قطعنامه که در جلسه صبح دیروز به تصویب رسید، استوانه کوروش را «سندی بنیادین در تاریخ تمدن بشری» و «نخستین نمود مکتوب از اصول آزادی، عدالت، مدارا و احترام به تنوع فرهنگی» توصیف میکند. طبق این تصمیم، یونسکو موظف است آموزههای برگرفته از منشور کوروش را در برنامههای آموزشی، فرهنگی و حقوق بشری خود تقویت کند.
این قطعنامه با تأکید بر اهمیت جهانی منشور استوانه کوروش، از مدیرکل یونسکو میخواهد اصول آن را در برنامههای مرتبط با عدالت، حقوق بشر و گفتوگوی بینفرهنگی به کار گیرد و همچنین از دولتها میخواهد برای افزایش آگاهی جهانی نسبت به ارزشهای این سند تاریخی تلاش کنند.