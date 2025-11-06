تصادف تأسفبار سرویس غیر مجاز دانشآموزان در گلستان
در پی وقوع حادثه ناگوار تصادف زنجیرهای خودروهای غیرمجاز حامل دانشآموزان در شهر گلستان استان تهران، مسعود کاظمی، مدیرعامل اتحادیه حمل و نقل مسافر شهری کشور، با ابراز تأسف از این حادثه و تأکید بر ضرورت اجرای آئین نامه اجرایی سرویس مدارس مصوبه هیئت وزیران و ساماندهی سرویس مدارس، این رخداد تلخ را نتیجه کمتوجهی به هشدارهای مکرر و عدم همکاری در اجرای کامل دستورالعملهای قانونی دانست.
به گزارش ایلنا و بنابر اعلام روابط عمومی اتحادیه حمل و نقل مسافر شهری کشور، مسعود کاظمی مدیر عامل اتحادیه در پی حادثه تصادف زنجیرهای در شهر گلستان که منجر به مصدومیت تعدادی از دانش آموزان شد، با ابراز تاسف عمیق از این واقعه و ابراز همدردی با خانوادههای محترم دانشآموزان ، نسبت به تبعات استفاده از ناوگان غیرمجاز هشدار داد و گفت: اتحادیه حمل و نقل مسافر شهری کشور بارها و بارها، در جلسات و مکاتبات رسمی با مسئولان آموزش و پرورش کشور و مسئولان، متولیان و ناظرین استانی و شهرستانی و حتی به تفکیک شهرهای کشور، بر لزوم ثبتنام والدین در سامانه « سپند» از ساماندهی ناوگان حمل و نقل دانشآموزی و ممنوعیت استفاده از خودروهای غیرمجاز تأکید کردهایم.
کاظمی ادامه داد: متأسفانه، علیرغم پیگیریهای انجامشده و مصوبات و بخشنامههای صادره از سوی وزارت کشور و نهادهای ذیربط در خصوص ساماندهی سرویس مدارس و منع استفاده از سرویسهای غیرمجاز، شاهد عزم جدی و همکاری لازم برای اجرای کامل این مصوبات نبودهایم.
وی از قید فوریت بررسی دقیق این رخداد، با کسب اطلاعات لازم و با استناد به اظهارات مدیریت حمل و نقل شهری شهر مذکور، خودروهای حامل دانشآموزان در این سانحه را فاقد مجوز لازم دانست و با اشاره به انتشار اطلاعیهها و اخبار متعدد این حوزه در خبرگزاریهای رسمی و صداوسیما جمهوری اسلامی بر عدم استفاده از این سرویسها، افزود: هشدارهای ما در مورد تبعات استفاده از سرویسهای غیرمجاز، مکتوب و مستند است. حادثه شهر گلستان، متأسفانه صحت این هشدارها را نشان داد.
مدیرعامل اتحادیه حمل و نقل مسافر شهری کشور خواستار بررسی ابعاد و علل وقوع سانحه گردید که پس از ارائه گزارش دقیقی از نتایج بررسیها، با هرگونه تخلف یا قصور احتمالی، کم توجهی به اجرای قوانین که ایمنی و سلامت دانشآموزان را به مخاطره میاندازند برخورد قانونی و قاطع صورت پذیرد و افزود: ضمن تشکر از وزارت آموزش و پرورش و انجمن اولیا و مربیان کشور در صدور بخشنامهها به مدارس در خصوص ثبت نام اولیا در سامانه پایش ناوگان دانش آموزی و تأکید بر لزوم رعایت «آییننامه اجرایی حمل و نقل دانشآموزی »، اطلاعرسانی دقیق و بهموقع به والدین برای استفاده از خدمات شرکتها و اشخاص حقوقی دارای گواهی صلاحیت معتبر، از وظایف مدیران مدارس میباشد.
او بیان داشت: مطابق بند (۲) ماده (۸) آییننامه، ناوگان سرویس مدرسه موظف به داشتن معاینه فنی و بیمهنامه شخص ثالث معتبر است و باید توسط شرکتهای مجاز و از طریق سامانه ملی "سپند" معرفی شود؛ سامانهای که امکان پایش و نظارت کامل شهرداریها بر کیفیت و ایمنی خدمات را فراهم میآورد. ناوگان دانش آموزی نیز دارای برچسب مصوب شورایعالی ترافیک را میباشند. بنابراین نحوه فعالیت آنان قابل رصد خواهد بود و امکان رسیدگی به تخلفات احتمالی آنان وجود دارد. والدین میتوانند تخلفات این حوزه را به شهرداری مربوطه اعلام نمایند.
کاظمی خطاب به خانوادهها گفت: از تمامی والدین تقاضا داریم که در جهت صیانت از جان فرزندان، صرفاً از خدمات شرکتها و ناوگانی استفاده نمایند که مشخصات آنها در سامانه "سپند" به ثبت رسیده و تحت نظارت مستمر سازمانهای حمل و نقل شهری قرار دارند. انتخاب آگاهانه سرویس مجاز، یک مسئولیت اجتماعی و قانونی در قبال امنیت فرزندان ماست. قرارداد با خودروهای خارج از این سامانه، یعنی قبول آگاهانه تمام ریسکهای ممکن.
وی در پایان گفت: امیدواریم این حادثه تلخ، زنگ خطری باشد تا همه دستگاهها، به ویژه متولیان مستقیم مدارس، به وظایف و تکالیف قانونی خود در قبال ایمنی فرزندانمان عمل نمایند.