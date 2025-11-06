جزئیات وام دستیاری دانشجویان دکتری اعلام شد

به گزارش ایلنا،‌ اداره خدمات دانشجویی دانشگاه تربیت مدرس اعلام کرد؛ دانشجویان رشته های علوم پزشکی وزارت بهداشت در مقطع دکتری دوره روزانه شاغل به تحصیل که در سنوات مجاز هستند و تا کنون از تسهیلات وام دستیاری استفاده نکرده اند، می توانند تا ۱۶ آبان ماه به سایت صندوق رفاه مراجعه و نسبت به ثبت درخواست وام اقدام کنند.

مبلغ وام برای دانشجویان مجرد ۳۰۰ میلیون ریال و برای دانشجویان متاهل ۴۰۰ میلیون ریال با کسر کارمزد ۴ درصد تعین شده است. همچنین سهمیه وام دستیاری دانشگاه بسیار محدود و به تعداد ۸ نفر می باشد.

*مدارک لازم:

۱- اصل سند تعهد محضری:B۲n.ir/e۷۹۳۲۵ به همراه کپی حکم کارگزینی یا فیش حقوقی یا پروانه کسب ضامن

۲- فرم درخواست وام

۳ – افتتاح حساب (دانشجویانی که قبلا شماره حساب بانک تجارت خود را برای ثبت در صندوق وزارت بهداشت به اداره رفاه تحویل داده اند، نیازی به افتتاح حساب جدید ندارند، اما سایر دانشجویان لازم است جهت تسهیل فرآیند پرداخت وام نسبت به افتتاح حساب در بانک مهر ایران اقدام نمایند.

متقاضیان پس از ثبت درخواست در سایت صندوق رفاه، از قسمت تسهیلات درخواست شده فرم درخواست را دانلود و بعد از تایید آموزش دانشکده به همراه سایر مدارک به اداره خدمات دانشجویی، ساختمان خوارزمی، طبقه اول، اتاق ۱۱۱ تحویل نمایند.

-به دانشجویان غیر روزانه و شهریه پرداز تسهیلات فوق پرداخت نمی شود.

-اولویت با دانشجویان متاهل می باشد.

-به دانشجویانی که یک نیم سال به زمان فراغت از تحصیل انها باقی مانده است وام دستیاری تعلق نمی‌گیرد.

-بازپرداخت اقساط در طی حداکثر ۳۴ قسط به صورت ماهیانه و با فاصله زمانی حداکثر یک ماه بعد از پرداخت وام شروع می شود و تقسیط و تسویه از زمان دریافت وام تا پایان سنوات مجاز تحصیل صورت می پذیرد که دانشجو موظف به رعایت زمان بندی باز پرداخت تسهیلات است.

-در صورت انصراف، اخراج، فوت یا هرگونه قطع ارتباط آموزشی دانشجو با صندوق، می بایست تسهیلات وام دستیاری به صورت یکجا به حساب صندوق واریز شود.

-دریافت تسهیلات فوق منعی برای دریافت سایر تسهیلات صندوق برای دانشجو ایجاد نخواهد کرد.

