اعلام نتایج نهایی مرحله تکمیل ظرفیت آزمون کارشناسی ارشد علوم پزشکی

به گزارش ایلنا، کلیه پذیرفته شدگان لازم است جهت اطلاع از زمان، مکان و نحوه ثبت نام از ۱۹ تا ۲۱ آبان ماه ۱۴۰۴ به سامانه اینترنتی دانشگاه پذیرفته شده (مندرج در اطلاعیه ۱۶) مراجعه کنند. عدم ثبت نام هر یک از پذیرفته شدگان در تاریخ های مقرر تعیین شده توسط دانشگاه، به منزله انصراف بوده و هیچگونه درخواستی در این مورد پذیرفته نخواهد شد.

پس از اعلام نتایج نهایی ارشد وزارت بهداشت، دانشگاه‌ های علوم پزشکی در حال ارزیابی ظرفیت‌ های خالی خود هستند تا پس از تایید سازمان علوم پزشکی، نسبت به جذب دانشجویان جدید اقدام نمایند. با آغاز فرآیند تکمیل ظرفیت کارشناسی ارشد وزارت بهداشت ۱۴۰۴، متقاضیان می‌ توانند از طریق سامانه سنجش پزشکی نسبت به انتخاب رشته اقدام کنند.

مرحله تکمیل ظرفیت و ظرفیت پذیرش آن برای آزمون کارشناسی ارشد رشته های گروه پزشکی سال ۱۴۰۴ در روزهای ۵ تا ۱۰ آبان ۱۴۰۴ از طریق سامانه مرکز سنجش آموزش پزشکی اجرا شد. ظرفیت پذیرش در این مرحله ۲۶۰ نفر اعلام شده بود.

نتایج نهایی پذیرش مرحله تکمیل ظرفیت آزمون کارشناسی ارشد گروه علوم پزشکی سال ۱۴۰۴ هم اکنون در سایت مرکز سنجش آموزش پزشکی قابل مشاهده است.

